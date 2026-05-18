Vladimiro Mujica: innovador de las ciencias y formador de generaciones

Destacado científico, académico e intelectual venezolano, ampliamente reconocido por sus contribuciones a la química cuántica y la nanociencia. Su trayectoria combina una excelencia investigativa de nivel mundial con un compromiso profundo hacia la institucionalidad académica en Venezuela, particularmente en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Nacido en Caracas el 19 de septiembre de 1954, Vladimiro Mujica demostró desde muy temprano una profunda curiosidad por desentrañar los misterios fundamentales de la materia. Sus primeros pasos formales en la academia los dio en nuestras propias aulas, egresando como Licenciado en Química en el año 1979. Inició su carrera académica en la UCV como profesor instructor y asumió responsabilidades vitales para la Facultad, destacando su labor como Coordinador del Postgrado en Química (1993-1997) donde modernizó su estructura y vinculó los postgrados con el sector industrial y productivo del país, logrando alianzas con petroleras nacionales e internacionales.

En el ámbito de la investigación, su trabajo se sitúa en la frontera entre la física y la química, con un enfoque en cómo se comportan los electrones en escalas nanoscópicas. Con sus investigaciones sobre el transporte de electrones a través de moléculas individuales (cables moleculares). La nanotecnología y espintrónica, ha realizado aportes fundamentales en el estudio de la selectividad de espín inducida por quiralidad (efecto CISS), lo cual tiene aplicaciones potenciales en la creación de dispositivos electrónicos más eficientes y en la comprensión de procesos biológicos. La biología cuántica, en la exploración de fenómenos cuánticos en sistemas biológicos complejos.

Sus aportes en ámbitos del conocimiento como la química cuántica, fisicoquímica teórica y nanotecnología; le llevaron a transitar y dejar huella en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo, desempeñándose como investigador y profesor invitado en la Universidad de Uppsala (Suecia), la Universidad de Tel-Aviv (Israel), el Fritz Haber Institüt (Alemania) y la Arizona State University y la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, la Universidad de Barcelona, la Universidad de París-Orsay, la Universidad de Barcelona y el Donostia International Physics Center.

En la actualidad, de desempeñaba como profesor e investigador de Ciencias Moleculares del Centro de Física Biológica de la Universidad de Arizona. En 2022, fue designado líder de un equipo de biología cuántica multinstitucional financiado por la Fundación Keck, convirtiéndose en el primer venezolano en liderar una investigación de física cuántica en Estados Unidos con el objetivo de «construir una comprensión fundamental de cómo la física cuántica influye en el funcionamiento del universo».

Durante estos últimos 5 años participó activamente en el dictado de cursos de química cuántica en el postgrado en química de la UCV, mostrando ese compromiso y vinculación con esa universidad de la que estuvo siempre agradecido. En sus encuentros semanales con sus estudiantes, la generosidad en la entrega de conocimiento y ese carácter afable que acompañaba hacían de un disfrute para ambos.

En el transcurso de su amplia trayectoria como investigador, publicó más de 280 artículos científicos, cuyo alcance se evidencia en las más de 11mil citas en publicaciones académicas de todo el mundo.

El reconocimiento a su excelencia nunca se hizo esperar. En 2001 fue galardonado con el prestigioso Premio Lorenzo Mendoza Fleury en Química, un justo testimonio de su impacto en el acervo científico nacional. Asimismo, fue reconocido con la Orden José María Vargas en su Primera Clase en el año 2005. Fue un destacado miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL), desde donde continuó tejiendo redes de colaboración, y fomentando el desarrollo regional y las relaciones con EEUU y Europa.

Por otra parte, el legado del Dr. Mujica trasciende al ámbito científico y académico, pues, también se involucró profundamente en la defensa de la democracia y los derechos civiles en Venezuela, participando activamente en organizaciones de la sociedad civil, entre las que destaca su participación en el Consejo Político Internacional, del que forma parte desde el año 2023.

El 24 de abril, el Dr. Vladimiro Mujica falleció en México, a los 71 años de edad. Hoy, la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela rinde homenaje a su memoria. Sus enseñanzas, sus publicaciones, su vocación docente, su ejemplo ético, su compromiso con la ciencia y con las causas nobles del pueblo venezolano; quedan custodiados para siempre en los cimientos de nuestra institución y en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, escucharlo y aprender de él. www.venamerica.org.