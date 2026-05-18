lunes 18  de  mayo 2026
BÉISBOL

¿Será el año del Cy Young para Ohtani?

Si bien ya es reconocido como el mejor jugador del planeta, Shohei Ohtani busca hacer más historia y el Cy Young se asoma como la siguiente meta en su lista

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja como lanzador en un juego ante los Padres de San Diego, el 17 de junio de 2025.

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja como lanzador en un juego ante los Padres de San Diego, el 17 de junio de 2025.

RONALD MARTÍNEZ / Getty Images vía AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Shohei Ohtani es un fenómeno que desafía toda lógica en el béisbol desde hace unos años, pero en esta temporada la pregunta no es si es un MVP, sino dónde reside su verdadera obsesión: parece que la respuesta está en el montículo. Estamos presenciando una campaña en la que, por primera vez, el enfoque del nipón pareciera inclinarse de manera inequívoca hacia la excelencia en el pitcheo, con la mira puesta en el único gran premio que le falta: el Cy Young.

Los números tempranos son innegables y respaldan esta tesis. En sus primeras seis aperturas de la temporada, Ohtani ha sido una pared impenetrable, registrando una asombrosa efectividad de 0.97, aunque todavía no es elegible para liderar esta estadística, pues la regla indica que un lanzador debe haber trabajado en promedio una entrada por cada juego jugado de su equipo. Los Dodgers de Los Ángeles ya jugaron 40 veces, pero el nipón apenas acumulaba 37 innings al momento de escribir esta columna.

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Su efectividad, acompañada del WHIP 0.81 y sus 10.2 ponches por cada nueve entradas, es la de un lanzador que domina la liga, que está operando con una precisión quirúrgica, y que se está administrando con el objetivo de mantener esa forma hasta el final de la temporada.

Además, su equipo ha decidido que no batee cuando lanza e incluso en algunos juegos le ha dado descanso total.

"Modesta" ofensiva

La paradoja es que, a pesar de su dominio individual en la loma, su equipo ha tenido un rendimiento mixto en esos juegos, con un balance de 2-4 en esas seis salidas. Esto sugiere que, o bien el esfuerzo invertido en cada lanzamiento es descomunal, o el balance entre sus dos roles ha sido alterado, priorizando su trabajo como serpentinero. El bateo de Ohtani sigue siendo imponente y respetado por lo hecho, pero en esta campaña tiene números que no suelen ser los que va dejando año a año. Apenas batea para .240, con OBP de .370 y OPS de .796, con siete vuelacercas y 17 impulsadas. Sus números ofensivos respaldan la narrativa y el rendimiento estadístico más impresionante y constante de este inicio de año se encuentra en el pitcheo.

Si Ohtani continúa lanzando con esta autoridad, el debate sobre si debe ganar el MVP quedará en un segundo plano. Este año, el doble as de los Dodgers está enviando un mensaje claro: él quiere ser reconocido como el mejor lanzador de su liga y el Cy Young se ha convertido en su destino prioritario.

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