Para recibir ingresos suplementarios

Ante todo deseo saludarla y decirle que acabo de leer su interesante columna. Mi consulta es la siguiente, este año en el mes de octubre cumplo 65 años, ya tengo mis 40 créditos pero quiero esperar hasta cumplir 66 años por que tengo entendido que esa es la edad mínima para la jubilación, u00bfes esto correcto? Por otro lado sé que el medicare rige desde los 65, u00bfestoy correcto? Pero lo que no sé es si a partir del mes de octubre ya tengo ese beneficio automáticamente o debo de realizar algún tipo de solicitud y en ese caso a quien o donde. Anticipadamente le agradezco su información. n

J.B., Miami Beach n



El Medicare no es automático. Debe solicitar el Medicare tres meses antes de cumplir los 65 años. Puede hacer la aplicación por Internet, http://www.socialsecurity.gov/espanol/solicitemedicare/. Si usted tiene cobertura médica por su trabajo puede aplicar para la Parte A que no tiene prima mensual. Si no tiene cobertura por su trabajo aplique para Parte A y Parte B. La parte B tiene un costo de $104.90 mensual. Para más información sobre el Medicare visite, http://www.socialsecurity.gov/espanol/pgm/medicare.htm n



La edad completa de jubilación es de 66 años. Al cumplir los 66 años puede recibir su beneficio completo y continuar trabajando.