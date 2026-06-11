jueves 11  de  junio 2026
MUNDIAL

Tres banderas, un solo sueño: el Mundial más grande de la historia ya está en juego

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca este 11 de junio con una dimensión nunca vista: 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones. Estados Unidos, México y Canadá compartirán la organización de un torneo llamado a redefinir el futuro del fútbol mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial&nbsp;

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de campeón de la Copa Mundial 

AFP

El balón vuelve a rodar y, con él, la mayor fiesta del deporte. Este 11 de junio comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición destinada a romper todos los récords conocidos y a inaugurar una nueva era para el fútbol. Durante 39 días, hasta la gran final del 19 de julio, Norteamérica será el centro del planeta con un torneo que promete espectáculo, historia y cifras nunca vistas.

Por primera vez una Copa del Mundo contará con 48 selecciones participantes y 104 partidos. También será la primera organizada conjuntamente por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Nunca el torneo había tenido una dimensión geográfica tan amplia ni una estructura tan ambiciosa.

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Para la FIFA, esta edición representa mucho más que un campeonato. Es la oportunidad de demostrar que el fútbol puede expandirse a una escala inédita sin perder su esencia. La organización apuesta por un Mundial capaz de conectar mercados, culturas y millones de aficionados a través de un mismo evento. El crecimiento económico esperado, el impacto mediático y la enorme infraestructura disponible convierten a esta Copa en un experimento sin precedentes.

México, además, hará historia al convertirse en el primer país que alberga partidos de tres Mundiales distintos, tras las ediciones de 1970 y 1986. Estados Unidos repite la experiencia de 1994, mientras que Canadá vivirá por primera vez la emoción de organizar encuentros de la máxima competición futbolística.

Favoritos con argumentos

Si algo distingue a este Mundial es la cantidad de candidatos con aspiraciones reales al título. La vigente campeona, Argentina, llega respaldada por la confianza de un ciclo exitoso y por una base competitiva consolidada. Sin embargo, buena parte de los especialistas sitúan a España y Francia como los equipos con mayores opciones de levantar el trofeo.

España se presenta con una generación brillante que combina juventud, talento y una identidad de juego reconocible. Francia mantiene una de las plantillas más profundas y equilibradas del mundo, mientras que Brasil vuelve a aparecer como candidata natural cada vez que se abre el telón mundialista. Inglaterra, por su parte, busca transformar años de buenas actuaciones en un título que se le resiste desde 1966.

Alemania, Portugal y Países Bajos completan la lista de selecciones capaces de sorprender en un torneo donde los márgenes suelen ser mínimos.

Las nuevas figuras

La Copa del Mundo también será el escaparate de una generación llamada a dominar el fútbol durante la próxima década. El español Lamine Yamal aparece como una de las grandes atracciones tras consolidarse como una de las figuras emergentes del panorama internacional.

Junto a él estarán nombres ya establecidos como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland y Harry Kane, futbolistas que parten entre los principales candidatos a convertirse en la gran estrella del torneo.

Al mismo tiempo, la ampliación a 48 selecciones permitirá la presencia de países que disputarán por primera vez una fase final mundialista, aportando nuevas historias y ampliando el alcance global de la competición.

Un Mundial para una nueva época

Desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022, cada Mundial ha dejado una imagen imborrable. Pero pocos llegan con una capacidad transformadora comparable a la edición de 2026. Más equipos, más ciudades, más aficionados y más partidos convertirán esta Copa del Mundo en la mayor celebración futbolística jamás organizada.

Durante poco más de un mes, tres naciones compartirán una misma responsabilidad y una misma pasión. Desde los estadios mexicanos hasta las grandes urbes estadounidenses y canadienses, el torneo recorrerá miles de kilómetros para unir a millones de personas bajo un lenguaje universal.

Porque esta vez el Mundial no tendrá una sola casa. Tendrá tres banderas, un continente entero como escenario y un único sueño en juego: levantar la copa más deseada del fútbol.

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