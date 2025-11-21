domingo 23  de  noviembre 2025
Pauli Camou presenta "Seguiré mi viaje", un tributo contemporáneo a la memoria musical mexicana

“Crecí escuchando música mexicana y latina; es mi raíz y mi punto de partida creativo”, dijo la cantautora

La cantautora Pauli Camou.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La cantautora mexicana Pauli Camou anuncia “Seguiré mi viaje”, un álbum que reinterpreta la esencia de la Época de Oro de la música mexicana desde un lenguaje actual, íntimo y profundamente emocional. El proyecto nace de una búsqueda personal conectada con sus raíces, su historia familiar y su formación artística, que hoy dialoga con referencias globales sin perder la autenticidad que la caracteriza.

“Mi sonido surgió de manera orgánica”, comparte Pauli. “Crecí escuchando música mexicana y latina; es mi raíz y mi punto de partida creativo”. Esa profunda conexión fue el motor para retomar el repertorio de compositores que marcaron su vida, como José Alfredo Jiménez, Gonzalo Curiel, Agustín y María Teresa Lara, María Grever, Chavela Vargas, entre otros, reinterpretando sus obras desde una sensibilidad moderna.

Lejos de replicar estilos del pasado, Camou apostó por un proceso de exploración en estudio donde la libertad creativa fue central. “Honramos estas canciones desde el corazón, improvisando, jugando y respetando lo que cada una pedía. Ahí la delicadeza se convierte en amor”, explica. Cada tema se convirtió para ella en un ejercicio emocional poderoso: “Todas me confrontaron. Cantar desde el alma es también una forma de sanar”.

“Seguiré mi viaje” tomó forma junto a un equipo con experiencia en Broadway y proyectos con artistas como Carla Morrison, Sin Bandera, Lila Downs y The Marías, creando un espacio de trabajo guiado por la escucha, el sentimiento y la intuición colectiva. Entre sus colaboradores clave destaca René Camou, cómplice artístico desde la infancia. “Nos conocemos tan bien que trabajar juntos se siente como estar en casa”, afirma.

El lanzamiento marca también una nueva etapa en la carrera de Pauli tras firmar con The Orchard bajo la estructura global de Sony Music Entertainment, lo que amplía su proyección internacional. “De pronto el enfoque deja de ser local para ser global. Llegas a otros territorios, culturas y plataformas; eso abre puertas a nuevos mercados, shows y audiencias”.

Actualmente, Camou centra su expansión en México, Argentina, Colombia, Guatemala, Chile y Estados Unidos, territorios donde su proyecto ha crecido de forma orgánica.

El sencillo más reciente de la artista, “Cerquita”, fue compuesto por ella y producido por Daniela García Rosso (Agua Tinta), quien estuvo nominada al Latin GRAMMY® 2025 como compositora en la categoría Mejor Canción Regional Mexicana por su trabajo junto a Lupita Infante. Con García Rosso, Pauli Camou ha coescrito canciones para artistas como Nelson Carreras y Nicole Padilla, del sello Azteca Records, una disquera reconocida por impulsar nuevos talentos del género regional mexicano en México y Estados Unidos.

Aunque Pauli observa con entusiasmo la fuerza del regional mexicano y su impacto global, su propia música se ubica más cerca de la nueva generación de cantautores latinoamericanos como Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, Laura Idandehui, Alex Ferreira o Jorge Drexler, así como de voces españolas contemporáneas como Rozalén o El Kanka.

“Seguiré mi viaje” busca abrir una conversación íntima y personal. “Es un tributo juguetón a los compositores que tanto admiro. Quise explorar qué me provocaban estas canciones al reinterpretarlas desde mi mundo”, comenta.

De cara a su próxima etapa artística, Pauli la define como “un gran misterio”. Y lo celebra. “No sé hacia dónde me llevará la música, pero me emociona. Me permite vivir en el presente y sorprenderme con lo simple. Ojalá vengan viajes, conciertos y crecimiento en todas sus formas”.

Con una propuesta honesta, sensible y llena de identidad, Pauli Camou se prepara para compartir con el mundo un disco que celebra el pasado mientras construye un nuevo camino para la canción mexicana contemporánea.

Puede conocer más sobre la artista en su cuenta oficial de Instagram.

