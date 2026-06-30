martes 30  de  junio 2026
Fútbol

Pedri elogia a Lamine Yamal y revela la clave de España para el Mundial 2026

Pedri habló sobre el regreso de Lamine Yamal, las bajas de España, su evolución tras las lesiones y la ilusión de conquistar el Mundial 2026.

Alex Baena, número 15, celebra junto a Lamine Yamal (número 19) y Pedri (número 20) el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo H del Mundial 2026 entre Uruguay y España

Alex Baena, número 15, celebra junto a Lamine Yamal (número 19) y Pedri (número 20) el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo H del Mundial 2026 entre Uruguay y España

Por Pedro Felipe Hernández

Pedri aseguró que la selección de España ha sabido reinventarse pese a las bajas en las bandas y destacó el gran momento que atraviesa Lamine Yamal de cara a la fase decisiva del Mundial 2026.

El mediocampista recordó que durante la Eurocopa 2024 el equipo aprovechó la amplitud que ofrecían Nico Williams y Lamine Yamal para abrir espacios, pero explicó que las lesiones han obligado al cuerpo técnico a modificar el plan de juego.

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"Tenemos que intentar cambiar. El perfil de Álex Baena es diferente, juega más al pie y por dentro, pero hay que adaptarse. Sabemos que lo hace muy bien, marca goles y tenemos que encontrar soluciones", comentó.

Pedri elogia la mentalidad de Lamine Yamal

Uno de los nombres propios de la entrevista fue Lamine Yamal. Pedri destacó que el extremo ha regresado de su lesión con confianza y sin perder su esencia.

"Lo veo muy bien, con ganas, muy enchufado y muy rápido. Apenas se nota que viene de una lesión. Él sigue divirtiéndose y eso es muy importante", afirmó.

El centrocampista también resaltó la madurez con la que el joven futbolista maneja la enorme presión que lo rodea.

"Lo veo muy tranquilo. Lo que le interesa es jugar y disfrutar. Le encantan los partidos grandes, no se esconde y tiene que seguir disfrutando del fútbol y de esta nueva etapa que le ha tocado vivir" "Lo veo muy tranquilo. Lo que le interesa es jugar y disfrutar. Le encantan los partidos grandes, no se esconde y tiene que seguir disfrutando del fútbol y de esta nueva etapa que le ha tocado vivir", explicó.

La espina de la Eurocopa y el objetivo del Mundial

Pedri reconoció que aún recuerda la lesión que sufrió en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, la cual le impidió disputar el desenlace del torneo.

"Me quedó esa espinita. Ojalá este Mundial termine como aquella Eurocopa, pero esta vez estando dentro del campo", señaló.

El jugador del Barcelona explicó que las lesiones también le dejaron importantes aprendizajes, tanto físicos como tácticos. Reveló que modificó su rutina de preparación incorporando trabajos con gomas y estiramientos para mejorar la estabilidad de su cuerpo y reducir el riesgo de nuevas molestias.

Vitinha, su referente y un mensaje para Ferran Torres

Al hablar de los centrocampistas que más admira en la actualidad, Pedri eligió a Vitinha, a quien definió como un futbolista capaz de interpretar el juego con enorme inteligencia y perder muy pocos balones.

Además, respaldó públicamente a Ferran Torres, quien ha recibido críticas por las oportunidades desperdiciadas durante el torneo.

"Lo importante es generar ocasiones. Si sigue teniéndolas, estoy seguro de que terminarán entrando y nos dará muchas alegrías", afirmó.

Finalmente, entre risas, recordó el apodo de "Pedri Potter" que le puso Luis Enrique y aseguró que su mejor "truco" sobre el terreno de juego es "esconder el balón".

FUENTE: AFP

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