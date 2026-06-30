martes 30  de  junio 2026
Fútbol

Marruecos elimina a Países Bajos en penales y avanza a octavos del Mundial 2026

Marruecos venció 3-2 en penales a Países Bajos tras empatar 1-1 y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 con Yassine Bounou como gran figura.

El delantero marroquí Soufiane Rahimi, número 09, celebra tras ganar la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, disputado en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 29 de junio de 2026.&nbsp;

El delantero marroquí Soufiane Rahimi, número 09, celebra tras ganar la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Países Bajos y Marruecos, disputado en el Estadio Monterrey de Guadalupe el 29 de junio de 2026. 

Alfredo ESTRELLA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Marruecos volvió a demostrar que es una de las selecciones más competitivas del fútbol mundial. Los Leones del Atlas derrotaron 3-2 en la tanda de penales a Países Bajos, tras empatar 1-1 en 120 minutos, y sellaron su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 en un dramático duelo disputado en Monterrey.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad de principio a fin, con fuertes choques que dejaron ensangrentados a Jean Paul van Hecke e Ismael Saibari, además de una emocionante definición desde los once pasos.

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Marruecos dominó gran parte del primer tiempo y estuvo cerca de abrir el marcador con oportunidades de Neil El Aynaoui, Achraf Hakimi y Azzedine Ounahi, pero el arquero Bart Verbruggen mantuvo con vida a la selección neerlandesa con varias intervenciones decisivas.

En la segunda mitad, Países Bajos golpeó primero con un tanto de Cody Gakpo. El delantero celebró entre lágrimas un gol cargado de emoción tras recordar la reciente pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, una escena que conmovió a todo el estadio.

Sin embargo, la respuesta marroquí fue inmediata. Issa Diop igualó el marcador con un potente cabezazo para enviar el compromiso al tiempo extra.

Durante la prórroga, ambos equipos tuvieron oportunidades para evitar los penales. Verbruggen protagonizó una espectacular doble atajada ante Soufiane Rahimi, mientras que Marruecos siguió insistiendo hasta el último minuto.

En la definición desde el punto penal volvió a aparecer la figura de Yassine Bounou. El guardameta marroquí confirmó su reputación como especialista al detener un disparo clave, mientras que Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville fallaron sus cobros para Países Bajos.

Ismael Saibari convirtió el penal decisivo y desató la celebración de los Leones del Atlas, que avanzan a los octavos de final del Mundial 2026 y mantienen vivo el sueño de seguir haciendo historia en la máxima cita del fútbol.

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