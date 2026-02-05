Presidencia de Perú confirma reuniones con empresarios chinos bajo sospecha, a las que no asistió Jerí

LIMA. - En su intervención ante la comisión de Fiscalización del Congreso, la Presidencia de Perú confirmó cuatro reuniones en el complejo del Palacio de Gobierno con dos empresarios chinos en el foco mediático por sospechas de corrupción . Pero, aseguró que en estas reuniones no participaron el presidente José Jerí, ni ministros de su Ejecutivo.

El secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, confirmó que el empresario chino hihua Yang visitó cuatro veces el Palacio de Gobierno, entre octubre del año pasado y enero de 2026. Por su parte, Ji Wu Xiandong, procesado por tráfico ilegal de madera, acudió en tres ocasiones entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

"Tener presente que el presidente no se reunió con ellos conforme indica el registro. Debo reiterar que en ninguna de estas visitas se reunió o con ellos el mandatario, ni tampoco con los ministros o viceministros", explicó el alto funcionario en declaraciones recogidas por la emisora de radio peruana RPP.

Sin embargo, no se aclaró con quién se reunieron los empresarios cuestionados. La visita oficialmente se fijó para participar en "actos preparatorios" sobre la organización del "Día de la Amistad Perú-China".

Reunión privada con el presidente

Respecto a que los empresarios chinos se reunieran de forma privada con el presidente José Jerí en su residencia oficial, el secretario del Despacho Presidencial dijo no tener dicha información tanto en cuanto es la propia residencia del presidente.

"Nosotros, como Secretaría General, nos corresponde la parte administrativa; sin embargo, haré las consultas para hacerle llegar (el registro) a la comisión", aseguró ante los parlamentarios peruanos.

El presidente en funciones de Perú se encuentra en el centro de la polémica por sus reuniones secretas en un restaurante y en una tienda con empresarios chinos, en una de esas citas llegó en coche oficial, entrando con capucha y gafas de sol en uno de los locales de Zhihua que se encontraba clausurado.

Jerí reconoció al menos tres reuniones con el empresario chino, aunque negó que estos encuentros tuvieran nada que ver con actividades ilícitas.

El 10 de octubre de 2025, el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, tras un juicio político relámpago motivado por la crisis de inseguridad y nombró en su lugar al jefe del legislativo, José Jerí, como presidente interino. Tomó juramento del cargo por un período que se extenderá hasta julio de 2026. Perú celebrará en abril elecciones generales.

FUENTE: Con información de Europa Press