domingo 25  de  enero 2026
SEGURIDAD

Perú prepara extradición de líder de organización criminal preso en Paraguay

El líder de "Los Injertos del Cono Norte", está preso en Paraguay tras ser capturado en plan contra el crimen organizado. El 28 de enero será entregado a Perú

El comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola, dijo que las autoridades de Paraguay entregarán a Erick Moreno para que responda ante la justicia por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen

El comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola, dijo que las autoridades de Paraguay entregarán a Erick Moreno para que responda ante la justicia "por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen"

Pexels (Imagen referencial)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- Un importante líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, será extraditado en los próximos días desde Paraguay, informó este domingo 25 de enero la policía peruana.

Erick Moreno, líder de "Los Injertos del Cono Norte", se encuentra preso desde septiembre en Paraguay, tras su captura cerca de Asunción en un operativo contra el crimen organizado.

El comandante general de la policía de Perú, Óscar Arriola, dijo este domingo que el miércoles 28, las autoridades de Paraguay entregarán a Erick Moreno para que responda ante la justicia peruana "por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen".

Añadió: "Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua".

Ofrecieron recompensa

El ministerio del Interior de Perú había ofrecido una recompensa de 286.000 dólares por información que llevase a la ubicación y captura de "El Monstruo" Erick Moreno, uno de los criminales más peligrosos y buscados del país.

Moreno se desplazaba desde 2022 por varios países sudamericanos, entre ellos Brasil. En diciembre de 2023 fue condenado a 32 años de prisión por los delitos de hurto, homicidio, sicariato y comercialización de drogas.

De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión aumentó 19% en Perú, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024. En Perú operan tanto bandas locales como de Colombia, Ecuador y Venezuela, según la policía.

FUENTE: Con información de AFP

