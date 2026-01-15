jueves 15  de  enero 2026
ALIANZA

EEUU aprueba acuerdo con Perú por 1.500 millones de dólares para equipar la principal base naval

El proyecto en la base naval del Callao llevará hasta 20 funcionarios del gobierno de EEUU o del sector privado a Perú por un periodo de hasta 10 años

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este jueves que aprobó un acuerdo por 1.500 millones de dólares para la ampliación de una base naval en Perú, donde China ha financiado un megapuerto por separado.

El Departamento de Estado señaló que Perú solicitó la compra por ese monto de equipos y servicios como parte de su modernización de la base naval del Callao, la principal del país, cerca del aeropuerto internacional de Lima.

El proyecto llevará hasta 20 funcionarios del gobierno estadounidense o del sector privado a Perú por un periodo de hasta 10 años. La venta "mejorará la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica", señaló el comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos mantiene una asociación de larga data en materia de seguridad con Perú, donde los legisladores autorizaron la presencia de tropas estadounidenses.

Presencia de China

En 2024, el presidente chino Xi Jinping inauguró un puerto comercial de 3.500 millones de dólares en Perú, el primer proyecto de este tipo de Pekín en América Latina. A diferencia de la ampliación de la base, que está financiada por Perú, China aportó el financiamiento para el puerto.

La administración del presidente Donald Trump prometió cerrar América Latina a otras potencias, considerándola bajo la esfera de Estados Unidos.

El puerto comercial del Callao anunció, en 2024, un acuerdo de 400 millones de dólares con una empresa emiratí que aumentará en un 80% su capacidad.

FUENTE: Con información de AFP

