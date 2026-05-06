Princesa Ana encabeza celebraciones del aniversario de coronación de Carlos III

La princesa Ana de Inglaterra se reúne con los invitados durante la fiesta en el Jardín de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas del Soberano en el Palacio de Buckingham en Londres el 23 de mayo de 2024, en celebración del 200 aniversario de la organización benéfica.

MIAMI.- La princesa Ana encabeza la conmemoración del tercer aniversario de la histórica coronación del rey Carlos III. El 6 de mayo el monarca celebró el tercer aniversario de su coronación, razón por la que su hermana asistió a la salva de cañones en Hyde Park, Londres, donde se dispararon 41 salvas.

La princesa Ana, de 75 años, llegó en un carruaje tirado por caballos, conversó con los soldados y presenció el evento desde una plataforma.

La hermana del rey es Consejera de Estado de Carlos, lo que significa que es una de las pocas personas que pueden sustituirlo si se encuentra en el extranjero o enfermo.

Como muestra de este vínculo, su hija, Zara Tindall, declaró anteriormente a la revista People que su madre y su tío son "muy unidos".

El miércoles se dispararon salvas reales en todo el Reino Unido para conmemorar el aniversario, incluyendo el acto en Hyde Park al que asistió la princesa Ana, así como en la Torre de Londres y el Castillo de Hillsborough en Irlanda del Norte.

Coronación

El rey Carlos ascendió al trono inmediatamente después del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, en septiembre de 2022. Posteriormente, fue coronado en la Abadía de Westminster el 6 de mayo de 2023, en una ceremonia que combinó elementos modernos con ricos rituales reales.

El rey tuvo toda una vida para prepararse para el trono, ya que su madre ascendió al trono cuando él tenía tres años. El entonces príncipe Carlos asistió a la coronación de su madre en junio de 1953 y la apoyó como miembro activo de la familia real desde que alcanzó la mayoría de edad hasta su fallecimiento a los 96 años.

A los 73 años, el rey Carlos se convirtió en el heredero de mayor edad en la historia en acceder al trono británico tras la muerte de su madre, quien cumplió 70 años de reinado, un récord histórico.

Su coronación se celebró siete meses después de su muerte, coincidiendo con el cumpleaños de su nieto, el príncipe Archie.