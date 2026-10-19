lunes 19  de  octubre 2026
JUSTICIA

Puigdemont tiene vía libre para regresar a España tras el aval a la amnistía

Desde la oposición, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, criticó con dureza el levantamiento de las medidas cautelares, tildando la amnistía de transacción política para mantenerse en el poder

El líder independentista catalán, Carles Puigdemont.

El líder independentista catalán, Carles Puigdemont.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

MADRID.- El Tribunal Supremo de España dejó sin efecto la orden de detención que pesaba sobre el líder independentista catalán Carles Puigdemont, abriendo la vía para su eventual retorno al país tras casi nueve años de exilio voluntario en Bélgica a raíz del intento de secesión de Cataluña en octubre de 2017.

La resolución judicial se produjo horas después de que el Tribunal Constitucional respaldara la aplicación de la Ley de Amnistía, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambio del respaldo parlamentario de la formación separatista Junts, extendiendo sus alcances al delito de malversación.

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Desde Waterloo, Bélgica, Puigdemont calificó el fallo como una victoria jurídica que frena la persecución política, aunque evitó precisar la fecha exacta de su regreso a suelo español.

La decisión de la alta magistratura añade presión al panorama político en Madrid, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, oficializó el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

La convocatoria anticipada responde al colapso de la mayoría parlamentaria oficialista en el Congreso de los Diputados, agudizado por la negativa de los siete legisladores de Junts a respaldar decretos clave impulsados por el Palacio de la Moncloa.

Desde la oposición, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, criticó con dureza el levantamiento de las medidas cautelares, tildando la amnistía de transacción política para mantenerse en el poder.

La contienda electoral de noviembre perfila así un escenario dominado por el debate sobre la gobernabilidad, las alianzas territoriales y las consecuencias institucionales de los pactos con el separatismo catalán.

FUENTE: Con información de AFP

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