martes 30  de  junio 2026
Fútbol

RD Congo desafía todos los pronósticos y pone a prueba al favorito Inglaterra

El conjunto africano convirtió un recorrido marcado por la guerra, el ébola y una exigente clasificación en una histórica presencia en el Mundial 2026.

Samuel Moutoussamy de la República Democrática del Congo celebra la victoria por 3-1 durante el partido del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán

Samuel Moutoussamy de la República Democrática del Congo celebra la victoria por 3-1 durante el partido del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán

Por Pedro Felipe Hernández

La República Democrática del Congo afrontará este miércoles uno de los mayores retos de su historia reciente cuando se mida a Inglaterra en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, después de un camino hacia el torneo marcado por dificultades deportivas y extradeportivas.

En su primera Copa del Mundo en 52 años, los Leopardos superaron 13 partidos de clasificación, una cuarentena previa al torneo por un brote de ébola y el impacto de décadas de conflicto que afectan al país.

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“No es fácil en nuestro país”, afirmó Yoane Wissa después de marcar un doblete en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán, la primera mundialista de la selección congoleña.

“Hay una guerra en el este de Congo. Cada día, cada vez que nos ponemos esta camiseta, pensamos en ellos. Queremos paz”, expresó el delantero, quien añadió: “Gracias porque venimos de lejos. Venimos de la nada para estar aquí. Ahora escribimos nuestra historia”.

El atacante, que juega en Inglaterra desde hace cinco años, es una de las varias conexiones inglesas de la selección. El defensa Aaron Wan-Bissaka nació en Londres y representó a Inglaterra hasta la categoría Sub-21, mientras que Axel Tuanzebe también defendió a los Tres Leones en categorías juveniles y podría enfrentarse a su excompañero Marcus Rashford.

De los 26 convocados por el seleccionador Sébastien Desabre, 20 nacieron fuera de la RD Congo, la mayoría en Francia, reflejo de una diáspora marcada por décadas de inestabilidad.

La captación de futbolistas con doble nacionalidad ha sido clave en el crecimiento del equipo. Wan-Bissaka aceptó representar al Congo después de que su oportunidad con Inglaterra no se concretara, mientras que Noah Sadiki, internacional juvenil con Bélgica, decidió cambiar de selección.

“Hay una nueva generación que quiere ayudar a la gente del país”, declaró Sadiki al diario L’Équipe.

La única participación mundialista del país, bajo el nombre de Zaire en 1974, terminó con tres derrotas y 14 goles encajados. Más de medio siglo después, la nueva generación ha devuelto la ilusión a sus aficionados.

El brote de ébola, que dejó más de 300 fallecidos, también condicionó la preparación para el Mundial. Estados Unidos impuso un aislamiento de 21 días a los jugadores concentrados en Bélgica antes de autorizar su ingreso al país.

Incluso su aficionado más conocido, Michel Nkuka Mboladinga, famoso por permanecer inmóvil como una estatua en homenaje a Patrice Lumumba, no pudo entrar a Estados Unidos tras ser rechazado en la frontera.

Pese a todas las dificultades, la selección congoleña desafió los pronósticos. Empató 1-1 con Portugal, perdió 1-0 ante Colombia y selló su clasificación con un triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán.

Ahora, Inglaterra aparece como favorita en los dieciseisavos de final. Sin embargo, el recorrido de la RD Congo demuestra que el conjunto africano llega dispuesto a seguir escribiendo su historia.

FUENTE: AFP

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