Rescatistas de Chile denuncian hostigamiento militar durante labores de búsqueda en La Guaira

Miembros del equipo de búsqueda y rescate USAR de Chile permanecen sobre los escombros de edificios dañados en Catia La Mar, La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, tras los devastadores terremotos.

REDACCIÓN.- Las operaciones de búsqueda y rescate en La Guaira , tras los dos fuertes terremotos que sacudieron recientemente la región, enfrentan nuevos obstáculos. Francisco Lermanda, representante del grupo de rescatistas Topos de Chile , denunció que efectivos militares venezolanos estarían entorpeciendo el trabajo de los equipos internacionales mediante controles de identidad repetitivos y conductas intimidatorias dentro de la zona de desastre. Situación inconsebible en momentos tan críticos y cuando cada segundo puede costar la vida de una persona atrapada entre escombros.

En una entrevista concedida a portales digitales, Lermanda relató que un militar ingresó directamente al área donde los rescatistas trabajan entre edificios colapsados para exigir nuevamente la documentación del personal, pese a que ya había sido presentada en múltiples ocasiones.

“Un militar se metió a la zona de desastre, al sector donde están los edificios colapsados, donde está nuestra gente metida en túneles, para pedirles los documentos. Una de nuestras rescatistas le preguntó: ‘Oye amigo, tú me has pedido mis documentos al menos cinco veces’. El militar respondió que tenían órdenes de revisarlos porque podían ser espías de los yanquis, de EEUU o de Chile”, narró Lermanda.

El representante calificó la situación como “preocupante”, señalando que la presencia de personal armado dentro de un área de alto riesgo genera incertidumbre y compromete la seguridad de los equipos internacionales.

“Es gente que está con un arma en la mano. Uno no entiende en qué escenario está. Y lo más importante es que no tienen conciencia de que estamos trabajando contra el tiempo”, afirmó.

Incautación de teléfonos y acusaciones de espionaje

Lermanda también denunció otro incidente ocurrido cuando los rescatistas intentaban documentar una emergencia médica. Tras realizar una videollamada y tomar una fotografía de una víctima para recibir asesoría de médicos del equipo, un militar les arrebató el teléfono celular alegando que esa acción podía constituir un delito de espionaje.

El rescatista sostuvo que este tipo de restricciones no solo entorpece el trabajo técnico, sino que pone en riesgo la posibilidad de salvar vidas en un contexto donde cada minuto es determinante.

Críticas a la gestión de emergencias

Más allá de los incidentes puntuales, Lermanda cuestionó la manera en que algunas autoridades abordan las catástrofes en la región. Señaló dos fallas recurrentes: la intervención de personal armado sin formación técnica en zonas críticas y la toma de decisiones operativas por parte de mandos no especializados.

Pidió que, en situaciones de emergencia, se permita que los equipos técnicos lideren las operaciones para garantizar eficiencia y seguridad.

“Las labores se vuelven muy difíciles cuando se trata con personas armadas y bajo tensión. Las decisiones críticas deben tomarlas los expertos”, insistió.

Las denuncias se producen mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros en La Guaira, donde aún se reportan desaparecidos tras los devastadores terremotos. Las declaraciones de Lermanda fueron difundidas por medios digitales como Diariolagrey y Upata Digital.

FUENTE: REDACCIÓN/REDES SOCIALES