Corte Suprema de EEUU rechaza restringir derecho a ciudadanía por nacimiento

Niños inmigrantes ecuatorianos esperan ser trasladados desde la frontera entre Estados Unidos y México el 7 de diciembre de 2023 en Lukeville.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento.

En una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal anuló un decreto firmado el 20 de enero de 2025 por el presidente Donald J. Trump al volver a la Casa Blanca.

Ese decreto, declarado inconstitucional por las instancias inferiores que lo examinaron, suprimía el derecho de ciudandía por nacimiento para los hijos de inmigrantes en situación irregular.

La demanda era que esos niños no estaban "sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos y la gran mayoría de los padres indocumentados utilizan a sus hijos para ser legalizados.

Cientos de miles de mujeres han entrado de forma ilegal al país ya embarazadas para tener sus hijos en territorio estadounidense. Esto se han convertido en moda y en flagrante abuso de la ley por nacimiento, además de incitar oleadas masivas para aprovecharse de este beneficio, que muchos países deniegan.

La otra consecuencia que causa esta ley es el arribo en masa de niños que llegan solos a la frontera, sin sus padres y sin nadie que los represente. Son víctimas del tráfico de personas del crimen organizado desde México y otros países, que cobran altas sumas de dinero en dólares para dejar a los menores cerca de la frontera. Muchos son asesinados y violados salvajemente si los familiares no pagan.

El caos de cientos de miles de niños desaparecidos que dejó Joe Biden

Durante el gobierno de Joe Biden, casi 450.000 de estos niños se encontraban desaparecidos hasta que el gobierno del presidente Trump dedicó recursos y personal para buscar a los menores. Ya se han localizado más de 146.000 de estos niños, parte de esa cifra ha sido rescatada de manos de bandas criminales.

Pero en su fallo, los jueces concluyen que los niños nacidos en Estados Unidos de padres "presentes ilegalmente o temporalmente" son, no obstante, "ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda" de la Constitución.

Los jueces recuerdan que esa enmienda, adoptada en 1868, después de la Guerra de Secesión, sirvió para garantizar los derechos de los esclavos liberados y de sus descendientes.

Por lo tanto, "los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal están 'sujetos a la jurisdicción' de Estados Unidos y son ciudadanos desde su nacimiento", indican.

El argumento de los republicanos y del Presidente se basa en que Estados Unidos vive desde hace décadas lo que se conoce como el "turismo de nacimiento"; es decir, mujeres extranjeras dan a luz en cualquier punto del territorio estadounidense y regresan luego a su país con un bebé que tiene pasaporte estadounidense, otras se quedan recibiendo ayudas del gobierno por sus hijos como madres solteras.

Cada año, los contribuyentes estadounidenses pagan decenas de miles de millones de dólares por esta causa.

A pesar de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora y criticada siempre por la prensa de izquierda y los congresistas, el fallo dividió a los jueces: tres conservadores se alinearon con los tres "progresistas" (socialistas), que han votado en el 99% de los casos por las propuestas conservadoras. Varios jueces suscribieron opiniones individuales.

Las excepciones al derecho a ciudadanía por nacimiento son muy limitadas, recuerda la Corte Suprema: rigen para los hijos de diplomáticos y para ciertos casos relacionados con las comunidades indígenas históricas.

FUENTE: Con información de AFP.