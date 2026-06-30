martes 30  de  junio 2026
CRISIS SANITARIA

La OMS teme el brote de enfermedades tras el doble terremoto en Venezuela

Servicios de salud con presión extrema. Pueden resurgir de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica”. Hay colapso de los servicios funerarios

Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. (AFP)

Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GINEBRA. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que teme la aparición de brotes de enfermedades en Venezuela tras el doble terremoto, que plantea un enorme desafío al sistema de salud.

“Los servicios de salud están sometidos a una presión extrema, con centros que funcionan por encima de su capacidad” ante la llegada masiva de casos de traumatología, declaró el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra.

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El balance oficial del doble sismo, todavía muy provisional, alcanzó los 1.719 muertos y 5.034 heridos, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La ONU, por su parte, señala que alrededor de 50.000 personas siguen desaparecidas.

Lindmeier advirtió que “existe un riesgo mayor de brotes de enfermedades”.

Las perturbaciones en los servicios de salud y en las redes de agua y saneamiento, combinadas con los desplazamientos de población, podrían favorecer brotes “de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina”.

También podrían acelerar la propagación “de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica”, en particular la fiebre amarilla, el dengue, el chikunguña, el zika y la malaria, señaló.

Centro de salud afectados

“La presidenta interina (Delcy Rodríguez) informó que 38 hospitales resultaron afectados”, indicó Lindmeier.

Al 27 de junio, la OMS logró recopilar informes de la situación de 21 centros de salud repartidos entre Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón.

Entre ellos, tres se encuentran en estado crítico, seis presentan daños estructurales o solo funcionan parcialmente, mientras que los demás siguen operativos, aunque bajo una fuerte presión, detalló el portavoz de la OMS.

Las primeras evaluaciones de la OMS ponen de manifiesto alteraciones en la atención a los pacientes debido a la sobrepoblación de los centros, el aumento de las listas de espera quirúrgicas (en particular en traumatología-ortopedia y neurocirugía), los fallos en las medidas de bioseguridad y la presión a la que se ve sometido el personal.

“Entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas”, añadió el portavoz.

FUENTE: Con información de AFP

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