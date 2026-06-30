Corte Suprema de EEUU elimina límite a gastos de campaña electoral

La Corte Suprema estadounidense, de mayoría conservadora, eliminó el martes un tope a la financiación de las campañas electorales a cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre.

El MáximoTribunal ya había levantado en 2010 cualquier límite a las contribuciones de empresas y sindicatos a las campañas electorales.

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Hizo lo mismo con las donaciones de particulares en 2014, en ambos casos también favorece a los demócratas, que acuden a los más acaudalados para sus campañas políticas.

El martes anuló el límite a los gastos que cada partido está autorizado a coordinar con sus candidatos, una restricción impugnada por los republicanos, entre ellos el vicepresidente JD Vance.

En una decisión tomada por seis votos contra tres, la Corte consideró que esa restricción violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.

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El presidente Donald Trump celebró en su red Truth Social "una gran victoria para los republicanos y, más importante, para la Primera Enmienda".

En cambio, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó en un comunicado una decisión que va a "desencadenar una nueva carrera armamentista en la financiación de las campañas, llevando aún más dinero de intereses privados a nuestras elecciones".

La eliminación de esta normativa beneficia a los candidatos de ambos partidos. En las últimas elecciones son los demócratas los que más han necesitado del dinero de los ricos para poder ganar puestos en la Justicia y escaños en el Congreso, debido a la falta de respaldo popular por su fallida agenda socialista.

Cuando aún era senador, en 2022, JD Vance, junto con otros republicanos, había impugnado sin éxito esta normativa ante la Justicia, al igual que han hecho senadores demócratas.

Los partidarios de mantener este tope aseguraban que permitía prevenir la corrupción de los candidatos por parte de grandes donantes a través del Partido.

FUENTE: Con información de AFP.