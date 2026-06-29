Niegan entrada a Venezuela a equipos de rescate de Alemania y Austria

41 expertos voluntarios provenientes de Alemania y Austria no pudieron viajar a Venezuela (AFP)

CARACAS .- Un equipo integrado por 41 expertos voluntarios provenientes de Alemania y Austria denunció, a través de un comunicado, que las autoridades venezolanas les negaron la entrada al país para participar en las labores de rescate tras los terremotos del 24 de junio.

Las organizaciones humanitarias Isar Gemany y Samariter Bund, que aseguraron este 29 de junio que recibieron la respuesta negativa por parte del Ministerio de Salud venezolano, a pesar de que ya tenían todo listo para viajar en un avión militar Airbus A400M perteneciente a las Fuerzas Armadas de Alemania.

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“El Equipo Médico de Emergencia (EMT) conjunto, liderado por ISAR Alemania, en el que la Asociación Samaritana habría participado junto con 15 expertos del Equipo de Respuesta Rápida (ERRR) de Samaritano Austria, vio denegada su entrada al país a pesar de la necesidad de asistencia médica internacional que Venezuela había manifestado previamente.

“Según la OMS y la ONU, el Ministerio de Salud venezolano decidió con poca antelación (el 28 de junio de 2026) no permitir la entrada de ninguna unidad de ayuda médica internacional”, reza el comunicado.

Hasta ahora, la administración venezolana no se ha pronunciado con respecto a esta situación.

FUENTE: Con informaciónde El Diario y El Pitazo