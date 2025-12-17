Reconocidas por Vogue: Poder y Propósito, seis latinas transforman la cultura en EEUU

Desde Nueva York hasta Miami, seis mujeres latinas han sido recientemente reconocidas por la revista Vogue por su impacto en la cultura contemporánea de Estados Unidos. No se trata solo de visibilidad o estilo, sino de liderazgo con raíz, voz propia y una narrativa que transforma industrias desde adentro.

Ese reconocimiento converge en el programa “Poder y Propósito” , liderado por Drisset Bethancourt, una plataforma creada para amplificar historias femeninas que inspiran desde la coherencia entre lo que se vive y lo que se proyecta. Mujeres provenientes de la moda, el entretenimiento, la comunicación, el emprendimiento y la educación digital se reúnen aquí no para competir, sino para demostrar que el verdadero poder se ejerce cuando la historia personal se convierte en mensaje colectivo.

“Durante años hemos hablado de empoderamiento, pero pocas veces de dirección. Poder y Propósito nace para mostrar que la influencia femenina es más profunda cuando se ejerce desde el ejemplo y la congruencia”, explica Bethancourt. Las seis mujeres que integran este programa encarnan, cada una a su manera, la nueva fuerza cultural latina en Estados Unidos: diversa, sensible, firme y consciente de su impacto.

Tiby Camacho: humor, autenticidad y poder femenino

Actriz, comediante e influencer dominicana, Tiby Camacho ha convertido el humor en una forma de resistencia emocional. Su camino no comenzó en la fama, sino en un momento de quiebre personal que la obligó a detenerse y redefinir prioridades. Desde ese punto de inflexión, la risa se transformó en un acto de sanación (primero íntimo, luego colectivo) que conectó con miles de personas.

Sus videos espontáneos dieron origen a una comunidad que celebra la honestidad, el ingenio y la capacidad de reírse de una misma. Hoy, con millones de seguidores y participaciones en cine como La Trampa (2022) y Colao 2 (2023), Tiby es una de las voces más queridas de su generación. Reconocida como Influyente del Año en los Premios La Flor 2023, demuestra que la vulnerabilidad también puede ser escenario y liderazgo.

Ángela María Romero: la reina de las ventas de maquillaje

De Cali al mundo, Ángela María Romero encarna la perseverancia hecha empresa. Llegó a Miami en 1997 sin red de apoyo y hoy lidera dos compañías de distribución (Cosméticos al por mayor y Wholesale Makeup) con presencia en cinco continentes.

Su historia está marcada por la disciplina, la fe y la convicción de que el emprendimiento puede ser una vía real de independencia. Desde sus bodegas en Florida, impulsa a otras mujeres a creer en su capacidad económica y personal, convirtiendo el maquillaje en una herramienta de empoderamiento.

María Prieto: digitalizar el poder femenino

Fundadora de la Academia de Marketing Digital Mujeres con Poder, María Prieto ha acompañado a cientos de mujeres en el proceso de transformar sus redes sociales en un espacio de libertad y crecimiento, no de presión ni comparación.

Su enfoque apuesta por la comunidad, la comunicación honesta y el contenido con propósito. Para María, el éxito digital no se mide en números, sino en impacto real. Pertenece a una generación que entiende que lo digital es una extensión de la identidad, no una máscara.

Marielva Hernández: la voz latina del clima y la inspiración

Comunicadora, presentadora y meteoróloga certificada, Marielva Hernández combina rigor científico y sensibilidad humana. Nacida en República Dominicana, es hoy una de las pocas comunicadoras latinas especializadas en meteorología en Estados Unidos.

Desde la pantalla de Telenoticias Canal 11, no solo informa: inspira. Su mensaje constante a niñas y mujeres es claro: los sueños también se pueden pronosticar, si se persiguen con disciplina, fe y preparación.

Amelia Zorrilla: resiliencia, moda y elegancia con propósito

Desde República Dominicana hasta Nueva York, Amelia Zorrilla ha tejido una historia donde la elegancia convive con la determinación. Abogada de formación y creadora de contenido por vocación, transformó su experiencia personal en un relato de reinvención que hoy inspira a miles de mujeres.

Ha colaborado con marcas como Macy’s, Amazon y Primark, mientras comparte con honestidad temas como la maternidad, la independencia y la libertad personal. Su estilo no es solo estético: es una forma de habitar el mundo con coherencia.

Walky Giménez: la fe convertida en acción

Creadora de contenido, madre y filántropa, Walky Giménez transforma su historia en esperanza cotidiana. Junto a su esposo, el comediante Juan de Montreal, recorre distintos países con un show teatral familiar, pero su misión más profunda ocurre fuera del escenario.

Con una comunidad que supera los tres millones de seguidores, Walky recuerda que la fe, el amor y el servicio también son formas de liderazgo. Su mensaje no impone: acompaña.

El programa Poder y Propósito se consolida así como una carta abierta a la mujer latina que transforma su entorno desde su historia. Mujeres que entienden que el estilo no solo se lleva: se vive, se comparte y se convierte en legado.

Estas seis mujeres representan mucho más que éxito o visibilidad. Encarnan una nueva forma de liderazgo donde sensibilidad, estética y acción se entrelazan para mover la cultura. Desde una pantalla, una empresa, un escenario o una comunidad digital, están trazando el mapa de una generación que no pide espacio: lo crea.

Y si algo deja claro su reconocimiento por Vogue, es que el poder femenino latino no busca brillar más, sino iluminar distinto.