Tatjana Haenni hace historia: primera mujer en dirigir un club en el fútbol alemán con RB Leipzig

RB Leipzig anunció este miércoles la contratación de Tatjana Haenni como nueva directora ejecutiva del club, convirtiéndose oficialmente en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de un club de fútbol en Alemania.
La suiza de 59 años asumirá funciones el 1 de enero de 2026 y liderará el consejo directivo del club.
Haenni es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol internacional. Como futbolista disputó 23 partidos con la selección de Suiza y, tras su retiro, ocupó cargos de alto nivel en UEFA, FIFA y la Asociación Suiza de Fútbol (SFV).
Desde su presentación, Haenni expresó entusiasmo por el nuevo proyecto:
“Quiero continuar el camino exitoso del club y alcanzar objetivos ambiciosos.”
Desde su ascenso a la Bundesliga en 2016, RB Leipzig se consolidó como uno de los clubes protagonistas del fútbol alemán. Ganó dos Copas nacionales y llegó a semifinales de la Champions League en 2020, un hito para una institución joven dentro del fútbol europeo.
El nombramiento de Haenni coincide con la reciente llegada de Jürgen Klopp como responsable global del fútbol dentro de la estructura Red Bull, supervisando todos los clubes del grupo: Leipzig, Salzburg, New York y Bragantino
Con Klopp y Haenni al frente, la entidad apunta a consolidarse como un referente deportivo y organizativo en la Bundesliga.
Con su nombramiento, Haenni rompe una barrera histórica y abre camino a más mujeres en posiciones directivas dentro del fútbol europeo, marcando un precedente importante en la Bundesliga y en la industria del deporte.