Tatjana Haenni, jefa del departamento de Competiciones Femeninas de la FIFA, asiste a una conferencia de prensa previa al sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011 en Fráncfort del Meno, el 29 de noviembre de 2010. Brasil, vigente campeona del mundo, y las otras 15 naciones que competirán en la fase final del próximo año conocerán a sus rivales en la primera ronda durante el sorteo. La Copa Mundial de Fútbol Femenino se celebrará del 26 de junio al 17 de julio de 2011 en Alemania.

RB Leipzig anunció este miércoles la contratación de Tatjana Haenni como nueva directora ejecutiva del club, convirtiéndose oficialmente en la primera mujer en ocupar el máximo cargo de un club de fútbol en Alemania .

La suiza de 59 años asumirá funciones el 1 de enero de 2026 y liderará el consejo directivo del club.

La nueva era en el fútbol alemán

Haenni es una figura reconocida dentro del ecosistema del fútbol internacional. Como futbolista disputó 23 partidos con la selección de Suiza y, tras su retiro, ocupó cargos de alto nivel en UEFA, FIFA y la Asociación Suiza de Fútbol (SFV).

Desde su presentación, Haenni expresó entusiasmo por el nuevo proyecto:

“Quiero continuar el camino exitoso del club y alcanzar objetivos ambiciosos.”

El crecimiento de RB Leipzig en la élite

Desde su ascenso a la Bundesliga en 2016, RB Leipzig se consolidó como uno de los clubes protagonistas del fútbol alemán. Ganó dos Copas nacionales y llegó a semifinales de la Champions League en 2020, un hito para una institución joven dentro del fútbol europeo.

Impacto del proyecto Red Bull bajo Jurgen Klopp

El nombramiento de Haenni coincide con la reciente llegada de Jürgen Klopp como responsable global del fútbol dentro de la estructura Red Bull, supervisando todos los clubes del grupo: Leipzig, Salzburg, New York y Bragantino

Con Klopp y Haenni al frente, la entidad apunta a consolidarse como un referente deportivo y organizativo en la Bundesliga.

Un paso histórico para la dirección deportiva femenina

Con su nombramiento, Haenni rompe una barrera histórica y abre camino a más mujeres en posiciones directivas dentro del fútbol europeo, marcando un precedente importante en la Bundesliga y en la industria del deporte.