Miami celebra a las mujeres que inspiran cambio y liderazgo en la comunidad

Panel de discusión: “Liderazgo en la Puerta de Entrada: Cómo el Aereopuerto Internacional de Miami (MIA) Moldea el Futuro de Miami-Dade”.

MIAMI. - Diez mujeres excepcionales fueron reconocidas este viernes 5 de diciembre en los Premios Women Empowering and Embracing Women (WEEW) 2025 , un evento organizado por la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida (SFLHCC) , por sus siglas en inglés) que celebra el liderazgo, la dedicación y el impacto de mujeres sobresalientes en la comunidad.

El icónico Hotel Biltmore en Coral Gables fue el escenario del almuerzo, que reunió a líderes, empresarios y profesionales en un día dedicado a la creación de redes de contacto, la inspiración y el reconocimiento de logros extraordinarios.

Además de la entrega de premios, se incluyó un panel de discusión titulado “Liderazgo en la Puerta de Entrada: Cómo el Aereopuerto Internacional de Miami (MIA) Moldea el Futuro de Miami-Dade”, que abordó el crecimiento económico de la ciudad y el papel de la institución en la transformación de la ciudad como epicentro global.

Según señaló Ana M. Finol, subdirectora de MIA: “Ver a todos juntos colaborando para mejorar Miami es emocionante. Cada panel presentó ideas para implementar nuevas estrategias y desarrollos en la próxima década. Esto solo se logra trabajando juntos y comunicándonos.”

Lilian López, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana, destacó la importancia de la iniciativa. “Este ya viene siendo la décima edición de los Premios Women Empowering Women, cuyo propósito es unir a las mujeres profesionales para que se apoyen unas a otras. Son mujeres que han triunfado, que han luchado mucho en su vida y carrera, y este reconocimiento es un momento que nos llena el corazón.”

López agregó que el evento ha crecido constantemente, atrayendo a féminas líderes en negocios, banca, educación, salud y gobierno, así como a hombres que apoyan la labor de las damas en nuestra sociedad. “Es importante porque las mujeres hacemos tanto en la comunidad, y este reconocimiento visibiliza sus logros de manera significativa.”

Entre las figuras galardonas se encontraban Rosie Cordero-Stutz, sheriff de Miami-Dade, reconocida en Servicio Comunitario con el Premio Commonwealth; Gloria Rojas, en Organización Sin Fines de Lucro, galardonada con el Premio Campeona del Cambio; Mey-Ling Perez, en Banca, con el Premio Mujer Empoderada; Aida Levitan, destacada empresaria y filántropa en Mentoría, merecedora del Premio Haciendo la Diferencia; Lucy Benedetti, en el ámbito Corporativo, con el Premio Triunfo en Logros; Alina García, supervisora de elecciones del condado en Gobierno, reconocida con el Premio Pionera; Cathy Aguirre, en Liderazgo, con el Premio La Luminaria; Georgette Perez, en Educación, galardonada con el Premio Cree y Triunfa; Melissa Olen, en Salud, con el Premio Inspirando y Logrando; Lenya Suarez Rojo, en el área Ejecutiva, merecedora del Premio a la Excelencia; y Duany Ruiz, reconocido como Hombre del Año por su significativo aporte a la comunidad.

Al recibir su premio, Aida Levitan destacó: “Casi lo más importante en el mundo es lo que uno entrega a la comunidad que lo ha hecho exitoso. Este reconocimiento por ayudar a otras mujeres y personas a progresar es maravilloso. La he pasado súper bien aquí; la gente es muy amistosa y ver a tantas mujeres con puestos importantes en el mundo de los negocios es inspirador.”

Otros testimonios reflejaron el valor del evento. Rosie Cordero Stutz, dijo: “Me siento humildemente orgullosa. Uno hace ese trabajo de amor y cariño profesionalmente, y este reconocimiento toca el corazón.” Por su parte, Alina García, destacó la dedicación de la Cámara de Comercio Hispana y la labor de López, señalando: “Es un honor recibir este premio y un privilegio formar parte de este evento que reconoce los logros de las mujeres en nuestra comunidad.”

Jorge Plasencia, CEO de Republica Havas, resaltó la importancia de la unidad: “Miami sigue creciendo, y como comunidad hispana es fundamental mantenernos unidos. Lo que hace la Cámara de Comercio Hispana en pro de los pequeños negocios es invaluable.”

WEEW 2025 no solo celebró logros individuales, sino que también reafirmó un compromiso con la mentoría, la creación de redes y la construcción de un Miami más inclusivo y próspero.

Como resumió Lilian López: “Este evento crece cada año porque refleja la fuerza de la colaboración, el liderazgo y la inspiración que las mujeres aportan a nuestra comunidad. Ya estamos con muchas ilusiones para la próxima edición.”