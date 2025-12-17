Shakira lleva gira "Las Mujeres Ya No Lloran" a Europa, Asia y Medio Oriente

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

MIAMI.- El 2025 ha sido un año marcado por el éxito para Shakira. No obstante, la artista colombiana no le teme a la ambición y confirmó que tras girar con Las Mujeres Ya No Lloran por todo el continente americano, ahora llevará su espectáculo a Europa, Asia y Medio Oriente en 2026.

La gira de la barranquillera se posicionó como la latina con mayor recaudación de 2025 y la segunda globalmente. Tras la confirmación de hacia dónde llegará en el año venidero, Shakira aspira no solo ampliar su alcance en la industria, también romper un hito en su trayectoria artística.

Shakira hizo el anuncio durante una entrevista que concedió a Vanity Fair:

"Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al Viejo Continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta etapa de los conciertos", comentó con emoción.

Se espera que próximamente Shakira comparta las fechas de las presentaciones, así como también la información para adquirir las entradas.

Éxito

La barranquillera inició el anhelado tour en febrero. El espectáculo está compuesto por un estremecedor show en vivo con efectos, bailes, un repertorio de 32 canciones e invitados especiales.

México se convirtió en el epicentro del éxito de la gira. La intérprete sumó varias fechas tras sus primeras presentaciones en el país azteca, sumando 28 citas en total, 12 realizadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, antes conocido como el Foro Sol.

Y en 2026 regresa con tres nuevas fechas: Tuxtla Gutiérrez el 21 de febrero, Mérida el 24 y la Ciudad de México el 27.