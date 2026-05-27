miércoles 27  de  mayo 2026
PREMIOS

Rosalía triunfa en los Premios de la Academia de la Música

La cantante se alzó con los premios destacados de la noche: Artista del Año, Mejor Canción, Álbum del Año, Mejor Álbum Pop o Mejor Compositora

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.&nbsp;

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 

AFP/ Cristina Quicler

MADRID.- Rosalía se ha erigido como la gran ganadora de la III edición de los Premios de la Academia de la Música celebrada este martes, con ocho premios por su último disco, Lux.

Aunque ausente en la ceremonia, se ha alzado con los premios destacados de la noche, entre ellos el de Artista del Año, Mejor Canción por La Perla, Álbum del Año, Mejor Álbum Pop o Mejor Compositora.

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Le ha seguido Leiva con cuatro, entre ellos Mejor Canción de Pop/Rock y Mejor Gira. Por su parte, Guitarradelafuente se ha alzado con dos (Mejor Álbum y Canción de Música Alternativa), mientras que Amaral ha recibido el de Mejor Álbum de Pop/Rock, Luz Casal el de Mejor Álbum de Pop Tradicional y Fito y Fitipaldis el de Mejor Álbum de Rock.

Otras categorías

Esta III edición también ha tenido categorías para el flamenco, con María Terremoto como ganadora de Mejor Álbum y Mejor Tema; las músicas urbanas y el rap/hip hop, en cuyas categorías ha destacado Lia Kali con tres galardones, o la canción de autor, con Salvador Sobral y Silvia Pérez Cruz con otros dos premios, sumado al que consiguieron en la categoría de Mejor Canción en Catalán.

En la categoría de Mejor Canción en euskera, Baiuca & Izaro han resultado ganadores, mientras que en la categoría de gallego lo han sido Tanxugueiras. Otro género representado ha sido la música electrónica, con Delaporte como ganadores de Mejor Álbum.

FUENTE: Europa Press

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