martes 14  de  julio 2026
SUCESOS

Hallan sin vida a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro desaparecido en Miami

Según la información de la Oficina de la Alguacil citada por NBC 6 y Telemundo 51, Michael-Anthony Leones Espino "murió por aparente suicidio"

Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.

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EFE

MIAMI.- La Policía del Condado de Miami-Dade encontró muerto a Michael-Anthony Leones Espino, conocido como Mykee, quien fuera bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro y habría desparecido el domingo en el sur de Florida, según informaron las cadenas locales de NBC y Telemundo.

A Mykee, de 28 años, lo vieron por última vez en el suroeste de Miami a las 12:30 horas del domingo, según una ficha de búsqueda de la Oficina de la Alguacil del Condado de Miami-Dade, que lo consideró "un adulto en peligro".

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Su desaparición motivó a los fanáticos de Rosalía y de Rauw Alejandro, quienes fueron novios y estuvieron comprometidos hasta su ruptura en 2023, a pedir ayuda para la búsqueda.

"Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo", publicó la cuenta oficial del club de fans de Rosalía, @rosaliavtspain, en Instagram.

Investigación

Según la información de la Oficina de la Alguacil citada por NBC 6 y Telemundo 51, Leones Espino "murió por aparente suicidio".

Mykee, con raíces filipinas, tenía cerca de 80.000 seguidores entre Instagram y TikTok, donde compartía sus rutinas de baile y cómo se preparaba para salir a los conciertos de las giras Motomami, de Rosalía, y Cosa Nuestra, de Rauw Alejandro.

La ficha de búsqueda de las autoridades no detallaba las circunstancias de su desaparición, pero pedía "extremar precauciones al hacer contacto" con él, además de señalar que "el adulto desaparecido podría necesitar servicios" de atención.

FUENTE: EFE

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