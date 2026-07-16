jueves 16  de  julio 2026
MÚSICA

Rosalía abre en Bogotá la etapa latinoamericana de su exitoso "Lux Tour"

Rosalía inicia este jueves en Bogotá la etapa latinoamericana de su "Lux Tour", una gira que desde marzo ha recorrido Europa y Norteamérica

La cantante española Rosalía tras ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, en el Co-op Live Arena de Manchester, en Reino Unido.

La cantante española Rosalía tras ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, en el Co-op Live Arena de Manchester, en Reino Unido.

EFE

BOGOTÁ.- Rosalía inicia este jueves en Bogotá la etapa latinoamericana de su 'Lux Tour', una gira que desde marzo ha recorrido Europa y Norteamérica con un espectáculo de gran formato en el que la cantante combina música, teatro y una elaborada puesta en escena que ha convertido cada concierto en una experiencia inmersiva.

La artista catalana llegará al Movistar Arena de la capital colombiana tras más de cuatro meses de actuaciones en algunos de los principales recintos del mundo, entre ellos el Accor Arena de París, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el The O2 de Londres y el Madison Square Garden de Nueva York.

Lee además
Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.
SUCESOS

Hallan sin vida a bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro desaparecido en Miami
La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 
MÚSICA

Aitana pide que Rosalía actúe en medito tiempo de la final del Mundial

El concierto de Bogotá marcará el inicio del tramo latinoamericano de una gira que comenzó el 16 de marzo en Lyon (Francia) y que, tras recorrer Europa, Estados Unidos y Canadá, continuará por Chile, Argentina, Brasil y México antes de concluir el próximo 3 de septiembre en San Juan (Puerto Rico).

En total, el 'Lux Tour' comprende 42 actuaciones distribuidas en 17 países y supone la gira más ambiciosa de la carrera de Rosalía.

El espectáculo está concebido como una obra dividida en varios actos, con una fuerte influencia teatral y operística, marcada por una orquesta en directo que acompaña buena parte del concierto.

Uno de los momentos más esperados de cada noche llega con el llamado "confesionario", un espacio en el que Rosalía invita a una personalidad a sentarse frente al público para compartir una anécdota o una confesión antes de dar paso a la siguiente parte del espectáculo.

Por ese rincón han pasado artistas como Karol G, que apareció en Los Ángeles y habló sobre una decepción amorosa; la cantante Chappell Roan; la neozelandesa Lorde; el comediante Marcello Hernández y figuras como Aitana, Bad Gyal, Najwa Nimri y Guitarricadelafuente.

Rosalía Vila Tobella (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, 1992) se ha consolidado como una de las artistas españolas de mayor proyección internacional gracias a una carrera marcada por la fusión del flamenco con el pop, la música urbana y la electrónica.

Tras llamar la atención con 'Los Ángeles' (2017), alcanzó el reconocimiento mundial con 'El mal querer' (2018), impulsado por éxitos como 'Malamente' y 'Pienso en tu mirá', antes de ampliar su alcance con 'Motomami' (2022), un álbum que recibió el aplauso de la crítica y obtuvo el Grammy al mejor álbum latino de rock o alternativo.

Tras la cita en Bogotá, la artista actuará el 24 y 25 de julio en Santiago de Chile; el 1 y 2 de agosto en Buenos Aires; el 10 de agosto en Río de Janeiro; el 15 de agosto en Guadalajara; el 19 de agosto en Monterrey; el 24 y 26 de agosto en Ciudad de México, y cerrará la gira el 3 de septiembre en San Juan.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Artistas unen sus voces desde Miami en concierto por Venezuela

Confirman reconciliación de Ariana Grande y Ricky Álvarez 10 años tras ruptura

David Beckham decepcionado por eliminación de Inglaterra en el Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro que ha asistido dos veces a audiencia en la corte de Nueva York.
JUSTICIA

Juez de EEUU ordena a Maduro y a Cabello entre otros chavistas pagar $314 millones por torturas en Venezuela

El miedo quedó sepultado
OPINIÓN

El miedo quedó sepultado

El delantero argentino Lionel Messi (C), número 10 del ranking, celebra con sus compañeros la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. 
Fútbol

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Te puede interesar

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

Annette Taddeo.
ELECCIONES 2026

Alcaldes de Miami-Dade y Orange respaldan a Annette Taddeo para directora financiera de Florida

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

EEUU impone nuevo arancel del 25% a Brasil

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"