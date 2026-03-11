Rosario Rodríguez: la experta que impulsa desde Miami una nueva conversación sobre video, autoridad y ventas

En un mercado donde el video dejó de ser accesorio para convertirse en una de las herramientas más poderosas del marketing, la cubana Rosario Rodríguez comienza a consolidarse en Miami como una voz experta en estrategia audiovisual para marcas y negocios.

Fundadora de IMPETUS y referente en el uso estratégico del video para posicionamiento y conversión, Rosario Rodríguez ha liderado la creación de más de 17.000 piezas para más de 500 marcas. Además, se convirtió en la primera cubana en ganar cuatro Emmy en la categoría de Spot Publicitario , un logro que hoy refuerza su autoridad en una industria donde el video es central para la construcción de marca, la generación de confianza y la decisión de compra.

En una ciudad como Miami, donde la competencia por la atención es feroz y la comunidad hispana tiene un peso creciente en el consumo, el emprendimiento y la cultura, destacar exige algo más que creatividad: exige criterio, consistencia y una propuesta clara de valor. En ese escenario empieza a consolidarse la figura de Rosario Rodríguez, fundadora y CEO de IMPETUS, una productora audiovisual que trabaja desde una premisa simple, pero cada vez más relevante: el video no sirve solo para verse bien; sirve para posicionar, persuadir y vender.

La apuesta no es menor. Hoy el video ocupa un lugar central dentro de las estrategias de marketing, branding y performance de empresas de todos los tamaños. Ya no se trata de una tendencia ni de un formato complementario: se ha convertido en uno de los lenguajes dominantes del negocio contemporáneo. Rosario Rodríguez entendió esa lógica antes que muchos y construyó su propuesta justamente sobre ese punto: transformar el video en un activo estratégico y no en una publicación más dentro del ruido digital.

Su enfoque no parte de la producción por sí misma, sino de la función que cada pieza debe cumplir dentro de la arquitectura de una marca: qué percepción construye, qué mensaje deja instalado y qué acción concreta busca provocar en quien la ve. Ahí es donde IMPETUS ha encontrado su diferencial, trabajando con marcas personales, emprendedores y empresas que necesitan verse a la altura de lo que realmente ofrecen.

rosario - Cortesía Rosario Rodríguez, fundadora y CEO de IMPETUS. Cortesía

Una trayectoria construida desde la estrategia

Rodríguez representa a una generación de profesionales hispanos que no se limitaron a dominar un oficio, sino que aprendieron a traducirlo en valor para el mercado. Su recorrido profesional incluye experiencia en gestión, operaciones y dirección en distintos países antes de consolidar en Estados Unidos una propuesta propia con identidad clara y foco en resultados.

Ese trayecto le dio una comprensión poco habitual del mundo empresarial: entiende cómo funciona una marca por dentro, cómo se construye una propuesta de valor y cómo esa propuesta debe verse y sentirse cuando llega al público. En una época en la que miles de empresas producen contenido sin dirección clara, Rosario ha construido una postura nítida: el problema no es la falta de video, sino la falta de estrategia.

IMPETUS y una nueva forma de entender el video

Desde Miami, IMPETUS se especializa en comerciales para televisión y piezas audiovisuales para publicidad digital. Pero su diferencial no está solo en la factura visual, sino en la intención que hay detrás de cada producción. La lógica no parte únicamente de la estética: parte del objetivo de negocio.

Bajo el liderazgo de Rosario, la compañía ha participado en la creación de más de 17.000 videos para más de 500 marcas. Más que una cifra, ese volumen refleja una experiencia acumulada que hoy le permite identificar con precisión qué funciona, qué no funciona y qué necesita una marca para que su video genere confianza, refuerce el posicionamiento y acompañe el proceso de venta.

En un entorno en el que muchas empresas siguen confundiendo visibilidad con estrategia, Rosario insiste en una idea que resume su visión: no se trata de hacer más contenido, sino de comunicar mejor. Para ella, cada video debe cumplir una función específica dentro del negocio: elevar la percepción de valor, ordenar el mensaje y acercar a la audiencia a una decisión.

Un logro histórico con peso propio

Si hay un momento que marca un punto de inflexión en esta historia, es el reconocimiento alcanzado en los Emmy Awards. Rosario Rodríguez se convirtió en la primera cubana en ganar cuatro Emmy en la categoría de Spot Publicitario, un hito que la ubica en un lugar singular dentro del ecosistema audiovisual hispano en Estados Unidos.

Ese reconocimiento se asocia, entre otros trabajos, al comercial “Irremplazable”, una pieza que obtuvo distinciones ligadas al spot publicitario, al guion, a la edición y a la dirección. A ello se suman reconocimientos en certámenes como los Telly Awards y los Davey Awards, consolidando a Rosario como una profesional capaz de combinar estrategia, narrativa y ejecución con estándares internacionales.

Sin embargo, el valor de este logro va más allá de la estatuilla. En una industria donde el reconocimiento suele concentrarse en trayectorias ya instaladas o grandes estructuras, el caso de Rosario adquiere relevancia por lo que representa: una profesional latina, radicada en Miami, que ha logrado abrirse camino en una categoría de alta exigencia y convertir ese respaldo en un argumento de autoridad frente al mercado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IMPETUS | Productora Audiovisual (@byimpetus)

Autoridad para una conversación que el mercado necesita

Lo que vuelve especialmente relevante la figura de Rosario no es solo el premio, sino lo que decide hacer con ese logro. En lugar de construir un relato centrado en la distinción personal, empieza a posicionarse como una voz útil para el mercado: alguien capaz de explicar con claridad por qué el video se ha convertido en una herramienta decisiva para construir marcas más sólidas, más creíbles y más rentables.

Su mensaje conecta con una necesidad creciente en el ecosistema hispano de Miami: profesionalizar la comunicación visual sin perder cercanía, identidad ni capacidad de venta. Porque en un entorno donde el contenido abunda, lo escaso no es el video: es la estrategia. Y allí es precisamente donde Rosario Rodríguez empieza a ocupar un lugar propio.

Hoy, su trabajo resulta especialmente relevante para marcas personales en crecimiento, emprendedores que ya venden pero sienten que su imagen aún no refleja la calidad real de su propuesta, y empresas que entienden que competir exige algo más que presencia: exige percepción, consistencia y claridad. En ese cruce entre negocio, narrativa y autoridad visual, Rosario encuentra su espacio de mayor valor.

Y quizá allí radique el verdadero interés de su historia. No solo en haber sido la primera cubana en ganar cuatro Emmy en la categoría de Spot Publicitario, sino en lo que está haciendo con ese logro: utilizarlo como plataforma para elevar el estándar de cómo las marcas hispanas se muestran, se posicionan y compiten en Estados Unidos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IMPETUS | Productora Audiovisual (@byimpetus)

Conozca más sobre Rosario Rodríguez e Impetus

Website: www.byimpetus.com

Instagram Rosario Rodríguez: @rosariort25

Instagram IMPETUS: @byimpetus

LinkedIn Rosario Rodríguez: www.linkedin.com/in/rosariort