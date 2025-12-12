Película de Prime Video "Dímelo Bajito" explora triángulo amoroso

Embed MIAMI.- Este 12 de diciembre se estrena Dimelo Bajito en Prime Video. Basada en la novela homónima de Mercedes Ron, se trata de la primera entrega de la nueva trilogía de la autora.







La historia explora un triángulo amoroso entre Kami (Alicia Falcó) y los hermanos Di Bianco (Fernando Lindez y Diego Vidales) lleno de intrigas, deseos prohibidos, sensualidad y un pasado que persigue a sus protagonistas. A diferencia de la trilogía Culpables, esta nueva saga posee un tono más maduro y oscuro, marcando la evolución de la alianza entre Mercedes Ron y Prime Video conocida como House of Ron (a la que se sumarán dos adaptaciones literarias más: Ébano y Marfil).

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Mercedes Ron, escritora de las trilogías Culpables y Dímelo, sobre la diferencia entre esta nueva historia y sus trabajos anteriores, cómo fue el proceso de casting para elegir a la tríada protagónica, los próximos proyectos que tiene con Prime Video por el desarrollo de House of Ron y sus deseos de explorar otros formatos con sus obras. Embed

