Roxana Galindo: "Cuando confías en tu talento, ningún miedo es más grande que tus sueños"

MIAMI .- Detrás de cada maquillaje perfecto hay una historia. No solo la de quien lo luce, sino también la de las manos que lo crean. Para la estilista venezolana Roxana Galindo , los estilistas son los arquitectos de la imagen. Por eso, su meta es lograr que cada maquillaje sea un proyecto creativo al que se entregue con pasión.

La carrera de Roxana está marcada por la disciplina de quien perfecciona cada día su talento, por la valentía de reinventarse, así como por la noción de que la belleza empodera. Su destreza le ha permitido formar parte de producciones televisivas y eventos de alto perfil en la industria del entretenimiento latino, donde ha maquillado y estilizado a reconocidas personalidades.

Sin embargo, un desafío transformó por completo su vida. Convertirse en inmigrante la obligó a replantear sus metas y su manera de afrontar el futuro. Como recordó:

"Ese momento fue cuando me tocó ser inmigrante, que me tocó dejar mi país, dejar mi hogar, vivir por mucho tiempo bajo mucha incertidumbre, pero también con mucha fe".

Esa experiencia, dijo, “transformó mi mentalidad, mi vida y mis proyectos y me impulsó a construir una carrera con propósito, disciplina y constancia”. Pero al mirar hacia atrás tiene la certeza de que cada decisión valió la pena: “Ahora veo los frutos de ese sacrificio y sé que realmente valió la pena”.

El poder del maquillaje

El amor de Roxana por el maquillaje nació en Maracaibo, su ciudad natal, donde tomó clases de modelaje, maquillaje y oratoria. Allí descubrió el impacto que puede tener la estética en la confianza de una persona.

“La clase de maquillaje era la que más disfrutaba, porque me encantaba ver esa transformación en nosotras, las mujeres, cuando estamos maquilladas, cómo la autoestima crece y cómo la seguridad la transmitimos al cien por ciento”, contó.

Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una práctica constante. Empezó maquillando a amigas y familiares, mientras perfeccionaba sus técnicas. “Estaba preparada para que esa pasión que tenía por el maquillaje y el mundo de la belleza se convirtiera en mi profesión y en mi principal fuente de ingreso”, afirmó.

“Gracias a Dios puedo decir que tengo una carrera sólida en esta industria”, sumó.

El maquillaje como estrategia

Uno de los momentos más notables de su trayectoria profesional fue su primera experiencia en una alfombra roja: los Premios Juventud. Representó un desafío completamente distinto a cualquier otro trabajo anterior: “Se trabaja bajo demasiada presión, con tiempos súper estrictos y con la responsabilidad de que cada detalle esté alineado con la visión del evento y del artista”.

Fue una semana intensa de producción en Puerto Rico. “Entendí que el maquillaje no era solamente la técnica, sino toda una estrategia con respecto al evento”, señaló y recordó que elementos como el clima, la iluminación o el lugar influyen en el resultado final.

“Fortaleció mi seguridad, mi criterio y mi capacidad para trabajar en producciones de este perfil”, indicó. Y con el tiempo, ha confirmado que ese tipo de escenarios es donde se siente plena profesionalmente: “Es el espacio donde estoy cien por ciento segura de que está mi vocación”.

Un sueño hecho realidad

En su carrera, Roxana ha trabajado con figuras del entretenimiento. Entre ellas se encuentran Adamari López, Stephanie Himonidis, Karina Banda, Migbelis Castellanos, Wendy Guevara, Jessica Rodríguez de Despierta América, Amara La Negra, la doctora Nancy Álvarez y Sherlyn González, entre otras.

Para ella, cada uno de esos encuentros es especial: “Trabajar con las celebridades para mí es como un sueño hecho realidad; es como un check que marqué en mi check list”.

Más allá del éxito

Roxana insiste en que el verdadero fundamento de su carrera radica en los valores con los que fue criada. En su opinión, el éxito profesional no tiene sentido si implica renunciar a los principios personales: “Mientras tu trabajo no te haga faltar a tus valores y a tus principios, creo que vas a ir por el camino correcto”.

“Soy una persona súper leal, respetuosa, con mucha ética y mucho compromiso”, sostuvo. Esa combinación de responsabilidad y confianza en su criterio profesional ha sido clave para construir una reputación en la industria.

maquillando Roxana Galindo maquillando a Migbelis Castellanos y Adamari López. Cortesía de la entrevistada

Sacrificios invisibles

La carrera en el mundo del espectáculo también exige renuncias. Jornadas largas, producción constante y una agenda intensa forman parte del día a día. No han faltado fechas importantes que ha tenido que pasar trabajando.

"En esta industria sacrificas muchas cosas, muchos momentos especiales. Pero sé que cada sacrificio ha valido la pena y ha sido parte del proceso para convertirme en la persona profesional que soy ahora", constató.

Entre los hitos de su carrera, destaca haber formado parte de la producción de la academia de los Latin Grammys en 2025. Ese momento representó la confirmación de años de esfuerzo: “Haber trabajado y formado parte de la producción de la academia de los Latin Grammys es mi mayor logro en este momento. Es la muestra de que sí se puede”.

maquillaje Stephanie Himonidis y Karina Banda son algunas de las celebridades con las que Roxana Galindo ha trabajado. Cortesía de la entrevistada

Compartir conocimientos

Además de su trabajo en producciones y televisión, Roxana dedica parte de su tiempo a la enseñanza. Desde sus primeros años en Venezuela comenzó a impartir clases de maquillaje: “Enseñar se me da de manera muy natural, fluye muy bien y eso es algo que también disfruto”.

Ese interés por compartir conocimientos se ha expandido hacia el mundo digital, pues desarrolla una academia en línea a través de sus redes sociales y su sitio web, donde no solo enseña técnicas de maquillaje, sino también los aspectos de trabajar en producciones de alto nivel.

Como recalcó, el maquillaje profesional va mucho más allá de la estética: “No es solo técnica, sino también una visión estratégica de lo que quieres demostrar”.

Cuando reflexiona sobre lo que significa el éxito, no lo mide únicamente por logros profesionales. Para ella, el verdadero triunfo consiste en trabajar en lo que se ama, construir un proyecto próspero y mantener la gratitud. En su definición personal, el éxito también incluye algo esencial: tener cerca a la familia y conservar un corazón agradecido.

Y si hay una idea que resume todo su recorrido, es la frase que repite cada día para recordarse a sí misma por qué comenzó este camino: “Cuando confías en ti y en tu talento, ningún miedo es más grande que tus sueños”.