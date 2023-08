Sandra Iracema, la 'influencer' cubana que reivindicó el vitíligo

Harlow, sin dudas, es un referente para la influencer y modelo Sandra Iracema, emprendedora y conferencista cubana que también padece esta enfermedad que despigmenta la piel, y que, tras una difícil infancia y juventud de acoso, críticas y burlas en Cuba, supo transitar un camino de autoaceptación y espiritualidad que hoy le permiten brillar como empresaria, autora, y como la nueva joya hispana de la industria fashion del mundo del maquillaje.

“La historia marcada de mi piel, mi libro autobiográfico, busca inspirar, concientizar y salvar vidas. Cada capítulo habla de episodios que me hicieron tocar fondo, y que a la vez me transformaron en la persona que soy. Estoy feliz de la acogida que ha tenido la publicación, y de todo lo que han aportado mis experiencias y lecciones de vida padeciendo vitíligo”, dijo Sandra Iracema a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su primer libro, que ha impactado y conmovido incluso a las personas que no padecen la enfermedad.

Y es que “el libro va dirigido a todos quienes deseen encontrar estrategias para su crecimiento emocional y espiritual”, expuso la propietaria de la exitosa marca Sandra Iracema Cosmetic.

“Soy una oruga que tuvo que renacer como la inmensa mayoría de las mujeres. Y en este sentido mi misión como conferencista y autora es brindar herramientas para ayudar a quienes -como yo- necesitan una guía para lograr la autoaceptación y fortalecer su amor propio”, reflexionó.

Sobre Sandra Iracema

Tras vivir una infancia y adolescencia adversa en Cuba, Sandra Iracema emigró de la isla junto a su padre e hijo mayor rumbo a Bahamas, y, posteriormente, arribó a Estados Unidos.

“Viví momentos muy tristes en Cuba, muchos de los cuales me llevaron a atentar contra mi vida. En un capítulo hablo precisamente del bullying [acoso]. Y de cómo este flagelo me hacía sentir que yo no encajaba en el mundo, que no servía para nada, que lucía mal, etc.”, recordó Iracema, quien revela que sus inicios en EEUU continuaron imponiéndole duros retos, época en la que comenzó limpiando mesas en un restaurante, hasta ir abriéndose camino como vendedora, oficio que ejerció antes de convertirse en empresaria y modelo.

“Logré convertirme en empresaria gracias a mi esposo, quien ha sido mi apoyo incondicional en estos 13 años de matrimonio que llevamos. Él me dio la idea de iniciar mi propia línea de maquillaje. Y así decidí lanzarme al mundo de los negocios […] No fue nada fácil al principio, pero cuando haces lo que amas no se siente como trabajo, sino como una pasión que te impulsa a seguir adelante. Se convierte en un proceso que disfrutas realmente”, dijo Sandra Iracema.

“Comencé a hacer tutoriales de maquillaje en redes sociales, y el mismo bullying que me hacían las personas mientras yo me maquillaba, fue lo que me posicionó y me permitió crear una comunidad inmensa de personas con y sin vitíligo que me apoyan y siguen incondicionalmente”, recordó la autora, cuyo sueño por cumplir es grabar la película de su vida La historia marcada en mi piel.

“Todos los seres humanos tenemos una historia que contar, y estoy segura de que mis experiencias dejarán una gran enseñanza”, agregó la empresaria que a través Sandra Iracema Cosmetic celebra siete años de éxito en EEUU.

“Lo que más me enorgullece de mi marca es poder ofrecer trabajo a tantas mujeres a través de nuestros programas de afiliados, de distribución, y seguir educando a todos quienes también quieren emprender en el mundo de la belleza. Mi marca no es solo un negocio de compra y venta, es una empresa que empodera, educa y ayuda a crear prosperidad y libertad financiera. Es lo que me ha permitido conectar con millones de mujeres y transformar sus vidas, y ese es mi mayor éxito”, dijo.

Destruyendo estereotipos

La industria de la belleza y el modelaje es una de las más competitivas, por lo que son pocos los que realmente logran alcanzar el éxito como figuras reconocidas dentro del medio. No obstante, los estándares de belleza que habían sido impuestos hace años comenzaron a cambiar en la última década y, gracias a ello, se integran cada vez más modelos e influencers con condiciones únicas, como Sandra Iracema.

“El hecho de que en portadas de revistas como Vogue, Elle y Harper's Bazaar figuren modelos con vitíligo como Winnie Harlow es un logro que me llena de fuerza e inspiración, y que nos demuestra a todos que no hay sueños imposibles. A pesar de todas las heridas, las frustraciones y los momentos fuertes por los que hemos tenido que pasar, han sido un aprendizaje”.

“Alrededor del mundo hay muchas personas que padecen de esta condición [vitíligo], y uno de mis mayores deseos es brindarles apoyo y ser un soporte que los impulse a superarse y a entender que, a pesar de esta enfermedad, pueden lograr sus sueños. Por eso deseo que La historia marcada de mi piel sea una guía de superación para todos”, finalizó.

Para saber más de Sandra Iracema, visite su perfil en Instagram @sandrairacemacosmetic o visita www.sandrairacemacosmetic.com.