martes 18  de  noviembre 2025
"Sin Palabras": la apuesta de inclusión teatral de Fabián Romero llega a Miami

La propuesta se aleja de los formatos tradicionales y apuesta por un lenguaje escénico totalmente visual y corporal

Proyecto del actor, imitador y comediante Fabián Romero.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El talento colombiano sigue brillando en Estados Unidos. El actor, imitador y comediante Fabián Romero, presentó en Miami los ensayos preliminares de su más reciente creación teatral: Sin Palabras.

La propuesta, según describen quienes asistieron al piloto, se aleja de los formatos tradicionales y apuesta por un lenguaje escénico totalmente visual y corporal, donde los actores sordos son protagonistas.

“El público no escucha voces, pero siente emociones. Es una experiencia que derriba fronteras culturales y sensoriales”, comentó un crítico local tras asistir al ensayo privado.

El proyecto ha despertado interés en instituciones culturales y sociales por su capacidad de integrar arte e inclusión. Muestra de ello es el reconocimiento académico recibido recientemente por Romero: un Doctorado Honoris Causa, otorgado en Miami por la Fundación Emprendedores de Luz y el Programa Académico de la Universidad UESI.

El galardón resalta el carácter transformador de Sin Palabras, que ya se proyecta como referente del teatro inclusivo en América Latina y Estados Unidos.

El Teatro Trail en Miami será uno de los escenarios donde la obra tendrá su temporada de estreno, y se estudia también una gira por centros culturales y universidades. Según Romero, la meta es clara: “Demostrar que el teatro no necesita palabras para conmover y que la inclusión no es un discurso, sino una práctica viva en el escenario”.

Con más de dos décadas de trayectoria como comediante, actor y presentador, Romero ha sido parte de grandes producciones en Colombia y continúa expandiendo su carrera en EEUU. Hoy, con Sin Palabras, abre un nuevo capítulo donde el arte, la inclusión y la emoción se encuentran en un mismo escenario.

