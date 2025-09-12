Taller de dirección y nueva sala de buen teatro en Miami

MIAMI .- Aun cuando el buen teatro en Miami parece palidecer, surgen proyectos, como el de La 4ta Pared, que la actriz y directora Marilyn Romero y un grupo de buenos amigos presentan en un espacio creado en la barriada de Kendall, que tiene por primera actividad un taller básico de dirección teatral, a cargo del director Alberto Sarraín.

Bajo el auspicio de MarGi Happenings, Marilyn Romero, Gigi Gonzalez y Marisela Verena comparten un amor y pasión común por el teatro, la música y las artes escénicas, y conciben una compañía que crearía, produciría y presentaría actividades teatrales y artísticas que diversificarían y enriquecerían el movimiento artístico de Miami.

La programación comienza el 25 de septiembre con el Taller Básico de Dirección Teatral.

“Tenemos planteado ofrecer un taller práctico y experiencial de ocho semanas, con encuentros semanales de dos o tres horas. Es un taller de primer nivel con cupo máximo de 15 personas”, anticipó Romero.

Los requisitos son mínimos: “Tener experiencia en algún aspecto del teatro o ser estudiante de teatro de nivel medio o avanzado”.

De hecho, los detalles sobre bases y coste están publicado en la página web https://margihappenings.org/landing/

Una vez completada las ocho sesiones de taller, que incluyen textos breves de Federico García Lorca y Samuel Beckett, se realizará una presentación abierta al público de escenas dirigidas por los participantes.

“Estoy segura de que se sentirán felices mostrar su trabajo y ponerlo a prueba ante el público. En el teatro todo tiene siempre un estreno y este sería su estreno después del taller”, apuntó.

Sarraín es un reconocido director, con más de 40 años de trayectoria, de quien recordamos grandes puestas en escena, aunque últimamente se le ve poco en el escenario teatral de Miami.

“Con los años de experiencia de Alberto, habiendo dedicado su vida a la dirección teatral y siendo un estudioso de la materia, todos vamos a aprender mucho de él”, aseguró Romero.

Por otra parte, Sarraín adelantó que “el trabajo del taller combinaría algunos elementos teóricos y muchas sesiones prácticas en donde se evaluaría el trabajo que se va realizando”.

Después de la presentación teórica de cada jornada, los participantes en el taller deben presentar el avance de su trabajo y tomar notas de las críticas (o comentarios) del colectivo.

“Nos reuniremos una vez a la semana, de manera que el resto del tiempo sea para el trabajo personal que presentarán la semana siguiente”, destacó Sarraín.

“Las obras seleccionadas permiten que los tópicos de las puestas sean personales, que con ese texto cada cual hable de su centro de interés”, detalló.

Sobre la presentación final del trabajo, “es un acicate para la elaboración de la puesta en escena. Es como un bautizo, aunque algunos de los interesados ya hayan trabajado como directores. Es muy gratificante para los participantes y para la dirección del grupo, y por supuesto para mí, y de ese resultado dependerán otros talleres y otros contenidos”.

Más tarde, el 7 de noviembre, la sala La 4ta Pared Cultural Arts Center, que cuenta con peñas culturales, conciertos, narración de cuentos para adultos y niños, teatro infantil y pequeño formato, acoge la reposición de Las sillas, de Eugène Ionesco, bajo la dirección de Marilyn Romero, con Gerardo Riverón y Romero como intérpretes.

“Presentamos esta obra en otro escenario hace unos años, pero esta vez le damos otro enfoque, una nueva visión”, anticipó la actriz.

Ante la pregunta por qué hacer buen teatro en Miami se torna más difícil, Romero opinó “tal vez sea porque es una ciudad de inmigrantes, de primera o segunda generación, y deben cubrir otras necesidades”.

“Por eso”, añadió, “nos planteamos mantener el precio de entrada al mínimo y desde que empezamos a presentarnos hemos mantenido nuestras entradas por debajo del precio general”.

Sarraín se considera “un enfermo apasionado del teatro” y de él dice que “se puede esperar todo el esmero que su experiencia de 50 años en el teatro le ha dado. Un trabajo en busca de la belleza con mucho rigor, barajando temas importantes para nuestro tiempo y sociedad”.

“Desgraciadamente”, manifestó, “la escena teatral de Miami se ha ido estrechando hasta dejar abiertos muy pocos escenarios. Por eso la apertura de La 4ta pared es una alegría que hay que apoyar y disfrutar, como teatristas o como público”.

La 4ª Pared Cultural Arts Center, 16351 SW 88 Street, Miami. Para más información, consulte la página web www.margihappenings.org o comuníquese al 305 975 0744 por texto.