viernes 24  de  abril 2026
Fútbol Americano

Sin sorpresa: Fernando Mendoza es la primera elección del Draft de NFL

Fernando Mendoza fue elegido por Las Vegas Raiders con la primera selección global del Draft NFL 2026 tras ganar el Heisman y conquistar el título nacional con Indiana.

Vista detallada del escenario que muestra una imagen fija de Fernando Mendoza de Indiana en pantalla tras ser seleccionado como primera elección general por los Las Vegas Raiders durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2026 en el Acrisure Stadium el 23 de abril de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania.&nbsp;

Vista detallada del escenario que muestra una imagen fija de Fernando Mendoza de Indiana en pantalla tras ser seleccionado como primera elección general por los Las Vegas Raiders durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2026 en el Acrisure Stadium el 23 de abril de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania. 

Emilee Chinn/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Las Vegas Raiders no dejó lugar a dudas y seleccionó al mariscal de campo Fernando Mendoza con la primera elección global del NFL Draft 2026, confirmando los pronósticos previos al evento.

Mendoza, de 22 años, llega a la NFL tras una temporada brillante con Indiana Hoosiers, equipo al que condujo al título nacional. Además, conquistó el prestigioso Heisman Trophy luego de completar el 72% de sus pases para 3.535 yardas, 41 touchdowns y solo seis intercepciones durante la campaña 2025.

Lee además
El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.
FÚTBOL AMERICANO

La NFL espera: llegó el momento de Fernando Mendoza
Fernando Mendoza, número 15 de los Indiana Hoosiers, celebra un pase de touchdown contra los Oregon Ducks.
NFL

Fernando Mendoza: la sangre cubana que busca revivir a los Raiders en la NFL

El nuevo quarterback de los Raiders también aportó por tierra con 276 yardas y siete anotaciones, incluyendo un touchdown en la final nacional universitaria frente a Miami Hurricanes.

Los Raiders apuestan por estabilidad en la posición de quarterback

La franquicia de Las Vegas busca terminar con años de inestabilidad en la posición más importante del campo. Desde la salida de Derek Carr al finalizar la temporada 2022, el equipo ha utilizado siete quarterbacks distintos, entre ellos Geno Smith y Kenny Pickett en 2025.

Mendoza se une ahora a una sala de pasadores renovada que también cuenta con Kirk Cousins y Aidan O'Connell.

AFP__20260120__2257142020__v3__MidRes__CollegeFootballPlayoffNationalChampionshipMia
Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida.

Un perfil listo para la NFL

Considerado el mejor quarterback de esta clase, Mendoza destaca por su precisión desde el bolsillo, lectura previa de defensas y capacidad para lanzar a todos los niveles del campo. Aunque algunos analistas señalan que no posee el talento improvisador de figuras como Caleb Williams, su talento técnico lo convierte en una apuesta sólida para liderar el futuro de los Raiders.

El entrenador en jefe Klint Kubiak había señalado en marzo que preferiría no iniciar de inmediato con un novato, pero Mendoza tendrá la oportunidad de cambiar esa idea cuando comiencen los campos de entrenamiento en julio.

Temas
Te puede interesar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
EEUU

USCIS reabre revisión de 33.000 Green Cards otorgadas durante el gobierno de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO

Trump ordena destruir los barcos que intenten minar el estrecho de Ormuz

Te puede interesar

Jornada de oración por una Cuba Libre. 
RALLY POR CUBA

Miami: Gran manifestación este domingo "Unidos por una Cuba libre" en Bayfront Park

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

Jhon Barrett sustituye a Laura Dogu en la misión diplomática en Venezuela (Embajada de EEUU en Venezuela)
Diplomacia

Encargado de negocios John Barrett: Relaciones entre EEUU y Venezuela definirían el futuro del hemisferio

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
Política

EEUU dispuesto a invitar a Rusia a cumbre del G20 en Florida