Sin sorpresa: Fernando Mendoza es la primera elección del Draft de NFL

Vista detallada del escenario que muestra una imagen fija de Fernando Mendoza de Indiana en pantalla tras ser seleccionado como primera elección general por los Las Vegas Raiders durante la primera ronda del Draft de la NFL de 2026 en el Acrisure Stadium el 23 de abril de 2026 en Pittsburgh, Pensilvania.

El Las Vegas Raiders no dejó lugar a dudas y seleccionó al mariscal de campo Fernando Mendoza con la primera elección global del NFL Draft 2026, confirmando los pronósticos previos al evento.

Mendoza, de 22 años, llega a la NFL tras una temporada brillante con Indiana Hoosiers, equipo al que condujo al título nacional. Además, conquistó el prestigioso Heisman Trophy luego de completar el 72% de sus pases para 3.535 yardas, 41 touchdowns y solo seis intercepciones durante la campaña 2025.

NFL Fernando Mendoza: la sangre cubana que busca revivir a los Raiders en la NFL

El nuevo quarterback de los Raiders también aportó por tierra con 276 yardas y siete anotaciones, incluyendo un touchdown en la final nacional universitaria frente a Miami Hurricanes.

Los Raiders apuestan por estabilidad en la posición de quarterback

La franquicia de Las Vegas busca terminar con años de inestabilidad en la posición más importante del campo. Desde la salida de Derek Carr al finalizar la temporada 2022, el equipo ha utilizado siete quarterbacks distintos, entre ellos Geno Smith y Kenny Pickett en 2025.

Mendoza se une ahora a una sala de pasadores renovada que también cuenta con Kirk Cousins y Aidan O'Connell.

AFP__20260120__2257142020__v3__MidRes__CollegeFootballPlayoffNationalChampionshipMia Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida. Patrick Smith/Getty Images/AFP

Un perfil listo para la NFL

Considerado el mejor quarterback de esta clase, Mendoza destaca por su precisión desde el bolsillo, lectura previa de defensas y capacidad para lanzar a todos los niveles del campo. Aunque algunos analistas señalan que no posee el talento improvisador de figuras como Caleb Williams, su talento técnico lo convierte en una apuesta sólida para liderar el futuro de los Raiders.

El entrenador en jefe Klint Kubiak había señalado en marzo que preferiría no iniciar de inmediato con un novato, pero Mendoza tendrá la oportunidad de cambiar esa idea cuando comiencen los campos de entrenamiento en julio.