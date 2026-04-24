Sin sorpresa: Fernando Mendoza es la primera elección del Draft de NFL

El Las Vegas Raiders no dejó lugar a dudas y seleccionó al mariscal de campo Fernando Mendoza con la primera elección global del NFL Draft 2026, confirmando los pronósticos previos al evento.
Fernando Mendoza fue elegido por Las Vegas Raiders con la primera selección global del Draft NFL 2026 tras ganar el Heisman y conquistar el título nacional con Indiana.
El Las Vegas Raiders no dejó lugar a dudas y seleccionó al mariscal de campo Fernando Mendoza con la primera elección global del NFL Draft 2026, confirmando los pronósticos previos al evento.
Mendoza, de 22 años, llega a la NFL tras una temporada brillante con Indiana Hoosiers, equipo al que condujo al título nacional. Además, conquistó el prestigioso Heisman Trophy luego de completar el 72% de sus pases para 3.535 yardas, 41 touchdowns y solo seis intercepciones durante la campaña 2025.
El nuevo quarterback de los Raiders también aportó por tierra con 276 yardas y siete anotaciones, incluyendo un touchdown en la final nacional universitaria frente a Miami Hurricanes.
La franquicia de Las Vegas busca terminar con años de inestabilidad en la posición más importante del campo. Desde la salida de Derek Carr al finalizar la temporada 2022, el equipo ha utilizado siete quarterbacks distintos, entre ellos Geno Smith y Kenny Pickett en 2025.
Mendoza se une ahora a una sala de pasadores renovada que también cuenta con Kirk Cousins y Aidan O'Connell.
Considerado el mejor quarterback de esta clase, Mendoza destaca por su precisión desde el bolsillo, lectura previa de defensas y capacidad para lanzar a todos los niveles del campo. Aunque algunos analistas señalan que no posee el talento improvisador de figuras como Caleb Williams, su talento técnico lo convierte en una apuesta sólida para liderar el futuro de los Raiders.
El entrenador en jefe Klint Kubiak había señalado en marzo que preferiría no iniciar de inmediato con un novato, pero Mendoza tendrá la oportunidad de cambiar esa idea cuando comiencen los campos de entrenamiento en julio.