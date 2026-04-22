La NFL espera: llegó el momento de Fernando Mendoza

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

CHICAGO.- El 'quarterback' estadounidense de origen cubano Fernando Mendoza , ganador del campeonato universitario de fútbol americano con los Hoosiers de Indiana , dará oficialmente este jueves su salto a la NFL cuando los Raiders de Las Vegas le seleccionarán con toda probabilidad con el número uno absoluto en el draft celebrado en Pittsburgh (Pensilvania).

Desde hace meses no hay duda alguna de que Mendoza, un fenómeno deportivo y económico en Estados Unidos , será el primero de los 257 jugadores que se harán con una plaza en las franquicias de la NFL con vistas a la nueva temporada pasando por el draft.

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Como es habitual, el evento se celebrará durante tres días, de jueves a sábado, y este año tendrá lugar en los aledaños del Acrisure Stadium, en Pittsburgh.

Después de los Raiders, dueños de la primera elección, les tocará a los Jets de Nueva York elegir con el número dos y a los Cardinals de Arizona, con el tres.

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Nacido en Boston y criado en Miami, Fernando Mendoza vivió una temporada estelar en la que se convirtió en el primer cubano-americano en ganar el Trofeo Heisman y lideró a los Hoosiers al título nacional.

En su única temporada en Indiana, Mendoza lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato con 41 pases de 'touchdown'. Todo ello, con sólo seis intercepciones.

Además del Heisman, Mendoza se llevó el premio Maxwell y el Walter Camp, los dos galardones que reconocen al mejor jugador del fútbol americano universitario en la temporada.

Mendoza es hijo de Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana en el sur de Florida, que le inculcaron la "ética de trabajo cubana", en palabras del jugador.

Sin embargo, fueron sus cuatro abuelos quienes emigraron directamente de Cuba en 1959 y los que le sirven, según Mendoza, como mayor fuente de inspiración.

Otros latinos en el radar

Mendoza no será el único jugador de raíces latinas en dar el salto a la NFL este jueves.

KC Concepción, receptor abierto de Texas A&M, tiene origen puertorriqueño y llega al draft tras una temporada en la que recibió 61 pases para 919 yardas y nueve 'touchdowns'.

Taurean York, 'linebacker' de origen mexicano y compañero de Concepción en Texas A&M, también apunta a ser elegido en el draft, al igual que Jacob Rodríguez, de raíces mexicanas y 'linebacker' de Texas Tech.

El ala cerrada de Arkansas, Josh Cuevas, de herencia mexicana, el 'QB' de Vanderbilt, Diego Pavia, con raíces españolas y mexicanas, y el liniero ofensivo de Kansas, Enrique Cruz Jr., de origen puertorriqueño, integran la lista de talentos latinos que apuntan a ser protagonistas en Pittsburgh.

FUENTE: EFE