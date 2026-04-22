miércoles 22  de  abril 2026
FÚTBOL AMERICANO

La NFL espera: llegó el momento de Fernando Mendoza

El mariscal de campo de origen cubano, Fernando Mendoza, dará el salto a la NFL de forma oficial este jueves, cuando tenga lugar el prestigioso draft de la liga

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

KEVIN C. COX / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CHICAGO.- El 'quarterback' estadounidense de origen cubano Fernando Mendoza, ganador del campeonato universitario de fútbol americano con los Hoosiers de Indiana, dará oficialmente este jueves su salto a la NFL cuando los Raiders de Las Vegas le seleccionarán con toda probabilidad con el número uno absoluto en el draft celebrado en Pittsburgh (Pensilvania).

Desde hace meses no hay duda alguna de que Mendoza, un fenómeno deportivo y económico en Estados Unidos, será el primero de los 257 jugadores que se harán con una plaza en las franquicias de la NFL con vistas a la nueva temporada pasando por el draft.

Lee además
Fernando Mendoza, nacido en Miami, es el número 15 de los Indiana Hoosiers, equipo vencedor del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 jugado en Miami. 
FÚTBOL AMERICANO

Fernando Mendoza gana en Miami, su ciudad natal, y corona campeón a Indiana en fútbol estudiantil
Fernando Mendoza #15 de los Indiana Hoosiers reacciona tras un touchdown en el segundo cuarto contra los Miami Hurricanes en el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario 2026 en el Hard Rock Stadium el 19 de enero de 2026 en Miami Gardens, Florida. 
Fútbol Americano

Fernando Mendoza, orgullo cubanoamericano: la temporada legendaria que llevó a Indiana al título nacional en su casa

Como es habitual, el evento se celebrará durante tres días, de jueves a sábado, y este año tendrá lugar en los aledaños del Acrisure Stadium, en Pittsburgh.

Después de los Raiders, dueños de la primera elección, les tocará a los Jets de Nueva York elegir con el número dos y a los Cardinals de Arizona, con el tres.

Nacido en Boston y criado en Miami, Fernando Mendoza vivió una temporada estelar en la que se convirtió en el primer cubano-americano en ganar el Trofeo Heisman y lideró a los Hoosiers al título nacional.

En su única temporada en Indiana, Mendoza lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato con 41 pases de 'touchdown'. Todo ello, con sólo seis intercepciones.

Además del Heisman, Mendoza se llevó el premio Maxwell y el Walter Camp, los dos galardones que reconocen al mejor jugador del fútbol americano universitario en la temporada.

Mendoza es hijo de Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana en el sur de Florida, que le inculcaron la "ética de trabajo cubana", en palabras del jugador.

Sin embargo, fueron sus cuatro abuelos quienes emigraron directamente de Cuba en 1959 y los que le sirven, según Mendoza, como mayor fuente de inspiración.

Otros latinos en el radar

Mendoza no será el único jugador de raíces latinas en dar el salto a la NFL este jueves.

KC Concepción, receptor abierto de Texas A&M, tiene origen puertorriqueño y llega al draft tras una temporada en la que recibió 61 pases para 919 yardas y nueve 'touchdowns'.

Taurean York, 'linebacker' de origen mexicano y compañero de Concepción en Texas A&M, también apunta a ser elegido en el draft, al igual que Jacob Rodríguez, de raíces mexicanas y 'linebacker' de Texas Tech.

El ala cerrada de Arkansas, Josh Cuevas, de herencia mexicana, el 'QB' de Vanderbilt, Diego Pavia, con raíces españolas y mexicanas, y el liniero ofensivo de Kansas, Enrique Cruz Jr., de origen puertorriqueño, integran la lista de talentos latinos que apuntan a ser protagonistas en Pittsburgh.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Fernando Mendoza, la estrella de raíces cubanas que va por el número uno del Draft NFL 2026

El cubano americano Fernando Mendoza no lanzará en el NFL Combine y apunta al Pro Day

Fernando Mendoza no asistirá al Draft NFL 2026: el quarterback cubanoamericano apunta al número 1

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El estrecho de Ormuz está bajo control de Irán.
Conflicto

Los talibanes respaldan por primera vez el diálogo de paz entre Irán y EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump. 
Teherán dividido

Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente propuesta de acuerdo unificada a petición de Pakistán

La representante Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante una audiencia del Comité de Ética de la Cámara en el Capitolio el 26 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Escándalo

Renuncia congresista federal por Florida acusada de corrupción, la tercera dimisión en dos semanas

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Se inicia con retraso juicio por fraude milmillonario en PDVSA en medio de arreglos de reforma judicial

Personas caminan en la calle del Edificio J. Edgar Hoover, que sirvió como la sede del Buró Federal de Investigaciones (FBI) desde 1975, en Washington, DC.
Misterio

FBI investiga si existe relación entre la muerte o desaparición de 11 científicos de EEUU

Te puede interesar

Los aviones de ataque A-10 Thunderbolt II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se han utilizado para atacar buques de la armada iraní durante la Operación Furia Épica
MEDIO ORIENTE

EEUU e Irán podrían tener nuevas discusiones en los próximos días

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Thomas Christopher Ball, de 49 años.
DELITO DIGITAL

Investigación en Palm Beach destapa acoso y uso de inteligencia artificial para vulnerar a una adolescente

Imagen referencial de un carro de bomberos de Coral Springs.
ALERTA AMBIENTAL

Incendio forestal en el oeste de Broward supera los 6,000 acres y moviliza recursos aéreos

Hasta el momento, ninguna de las agencias involucradas ha ofrecido una declaración pública detallada sobre lo ocurrido.
TENSIÓN

Vuelo oficial de EEUU a La Habana revela caso de custodia infantil bajo investigación federal

Ray Barraez, que trabajaba como chofer de UBER en el momento en que fue interceptado por las autoridades. video
INVESTIGACIÓN

Florida: muerte de conductor venezolano tras parada policial desata alarmas