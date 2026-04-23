Fernando Mendoza: la sangre cubana que busca revivir a los Raiders en la NFL

El mariscal de campo de los Hoosiers de Indiana, el cubanoamericano Fernando Mendoza, reacciona luego de conseguir un pase para touchdown, el 9 de enero de 2026.

Fernando Mendoza , 'quarterback' estadounidense de origen cubano y ganador del campeonato universitario, inició este jueves su andadura en la NFL tras ser elegido en la primera posición del 'draft' por Las Vegas Raiders, confirmando lo que era ya un secreto a voces.

En Las Vegas contará con el 'exquarterback' Tom Brady como uno de sus mentores. La leyenda de la NFL es uno de los copropietarios de la franquicia y también ejerce como asesor, ante lo que el propio Mendoza había señalado en las horas previas al 'draft' que estaba "ansioso" por poder trabajar con él.

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Mendoza: del campeonato universitario a la NFL

El fichaje de Mendoza por los Raiders es un paso más allá en el viaje que comenzó en Miami, ciudad donde se crió, y que le llevó el año pasado a la Universidad de Indiana, donde ganó el trofeo Heisman, que reconoce al mejor jugador de fútbol americano universitario del año, y se proclamó campeón de la NCAA.

Ese título llegó precisamente de la manera soñada: en el Hard Rock Stadium de Miami, frente a familiares y amigos, y con un 'touchdown' en el último cuarto que fue decisivo para la victoria de los Hoosiers sobre la Universidad de Miami, quien lo había rechazado años antes.

El número 1 del 'draft' nació en Boston pero fue criado en Miami. Es hijo de Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana en el sur de Florida, que le inculcaron la "ética de trabajo cubana", en palabras del jugador.

Sin embargo, fueron sus cuatro abuelos quienes emigraron directamente de Cuba en 1959 y los que le sirven, según Mendoza, como mayor fuente de inspiración.

Esa tenacidad fue moldeada en el instituto Christopher Columbus, una conocida factoría de atletas de élite al suroeste de Miami que ha impulsado a varias figuras hacia la NBA, la MLB y la NFL.

Su reciente coronación como premio Heisman le convirtió en el primer jugador de raíces cubanas en alzarse con este distinguido galardón, que se otorga desde 1934.

Antes de lograr el primer título en la historia de Indiana en su último año universitario, Mendoza había sido el 'quarterback' de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) hasta 2024.

Su impacto en la universidad del medio este de Estados Unidos fue más allá del campo, y desde su llegada hasta el título en Miami el valor del programa de fútbol americano de los Hoosiers se elevó un 40 %, hasta los 650 millones de dólares.

Un líder sobre el terreno de juego y una fuente de ingresos fuera de él que tendrá el objetivo de levantar a una franquicia que solo ha pisado una vez los 'playoffs' desde su traslado a Las Vegas en 2020, y que el año pasado firmó el peor récord de la liga (3-14), empatado con otros tres equipos.

Los Dolphins de MIami seleccionaron A Kadyn Proctor

El conjunto de Miami tomó en primera ronda al tackle ofensivo de Alabama, Kadyn Proctor, en el puesto número 12, y luego hicieron un intercambio para elegir al cornerback de San Diego State, Chris Johnson, en el puesto número 27 el jueves por la noche en el draft de la NFL, mientras comienzan su reconstrucción bajo el mando del nuevo entrenador Jeff Hafley y el gerente general Jon-Eric Sullivan.

Fue una noche ajetreada para los Dolphins, quienes originalmente tenían previsto elegir en el puesto número 11 antes de realizar un intercambio con Dallas, que subió un puesto para seleccionar al safety de Ohio State, Caleb Downs. A cambio, Miami recibió las selecciones 12, 177 y 180.