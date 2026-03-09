lunes 9  de  marzo 2026
Diseñadora Gabriela Hearst homenajea a activista en Semana de la Moda de París

Con sensuales vestidos largos de color marfil, la estilista quiso recordar en su colección para otoño-invierno 2026 el trabajo de Eglantyne Jebb

Modelos presentan creaciones de Gabriela Hearst para el desfile de la colección Ready to Wear Femenina Otoño/Invierno 2026-2027 en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París, en París, el 9 de marzo de 2026.

AFP / Julien De Rosa

AFP / Julien De Rosa

PARÍS.- La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst rindió homenaje a Eglantyne Jebb (1876-1928), una pionera en los derechos de la infancia y activista británica que fundó la ONG Save the Children en 1919, en su nueva colección presentada este lunes en la Semana de la Moda de París.

Con sensuales vestidos largos de color marfil, confeccionados en encaje de cachemira, la estilista quiso recordar en su colección para otoño-invierno 2026 el trabajo de Jebb.

"Eglantyne vivió con pasión, pero su trabajo estaba cuidadosamente planificado y estudiado. Su rigor se honra a través de los materiales y técnicas de esta colección, que aportan profundidad, experiencia y humanidad a cada detalle y a cada prenda", señala la nota de prensa de la firma.

En el desfile, organizado en el majestuoso Petit Palais en los Campos Elíseos, predominaron los vestidos largos, fluidos, terminados en volantes, así como varias propuestas con flecos, inspirados en las mantillas.

Hearts, exdiseñadora de Chloé, trabaja el macramé y el crochet con el colectivo boliviano Madres y Artesanas, "creado para emplear y empoderar a mujeres artesanas", precisa el texto

Lujo sustentable

La colección es también "un estudio de textura y contraste", añade, como en un vestido de noche hecho con visón vintage reciclado o un conjunto con seda japonesa en tonos claros y oscuros.

También se vieron pantalones cargo en denim japonés, chaquetas de aviador en cuero y piezas de sastrería en pana de cachemira.

En una paleta de colores muy sobria, entre marrones, beige y negros, sólo despuntaban unos cuellos de piel desmontables en rojo, azul y amarillo. Y también unas botas vaqueras de cuero pintadas a mano contando la vida de Jebb.

Al final del desfile, la estilista salió a saludar con una camiseta de Save the Children.

Entre los asistentes figuraba el músico español Leiva, amigo de larga data de Hearst y para quien ha desfilado en alguna ocasión.

Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores.

FUENTE: AFP

