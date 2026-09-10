jueves 10  de  septiembre 2026
ENTRETENIMIENTO

Sounds of Screams, un megaparque de Halloween que busca convertir a Miami en el nuevo destino del terror en Florida

Sounds of Screams llega a Miami del 24 de septiembre al 1 de noviembre con casas embrujadas y experiencias inmersivas relacionadas con Halloween

Llega a Miami Sounds of Screams, un parque inspirado en Halloween.

Llega a Miami Sounds of Screams, un parque inspirado en Halloween.

Cortesía
Por JAVIER MORALES

MIAMI.- Sounds of Screams (SOS), un parque de diversiones de Halloween a gran escala y con una inversión multimillonaria, llegará al Miami-Dade Fair & Expo Center, ubicado en 10901 SW 24th St., Miami, FL 33165.

El parque abrirá sus puertas por primera vez el jueves 24 de septiembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el domingo 1 de noviembre.

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Humberto Alvarez, fundador de SOS, ha desarrollado su carrera convirtiendo proyectos ambiciosos en realidad, desde L.E.C. Studios y Diamonette Event Rentals hasta un portafolio de más de 12 empresas exitosas. Sin embargo, Halloween siempre ha ocupado un lugar especial para él.

Lo que comenzó como una pasión de toda la vida terminó convirtiéndose en una visión: crear el destino de Halloween más extraordinario e inmersivo que Miami haya experimentado. Con la convicción de que nada es imposible y una atención minuciosa a los detalles, Alvarez se propuso diseñar una experiencia en la que cada ambiente, cada susto y cada elemento tenga una intención definida.

13 acres dedicados al terror

La nueva atracción ocupará 13 acres e incluirá cinco casas embrujadas de aproximadamente 9.000 pies cuadrados cada una, zonas inmersivas de terror, entre ellas un inquietante cementerio, atracciones de feria, entretenimiento en vivo y una amplia oferta gastronómica.

Los visitantes podrán encontrar desde comidas y dulces inspirados en el mundo del terror hasta propuestas de comida callejera gourmet, postres y bebidas.

Entre las principales atracciones se encuentra la casa embrujada Mitos, una experiencia que sumerge a los visitantes en leyendas de América Latina, historias transmitidas durante generaciones y relatos sobre aquello que se niega a permanecer enterrado.

El recorrido comienza en un pueblo mexicano olvidado, donde algo espera a quienes se atrevan a entrar. A medida que avanza la experiencia, los visitantes se adentran en historias relacionadas con Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico y otros países de la región.

Una experiencia solo para adultos

Otra de las casas, SOS House, estará reservada exclusivamente para mayores de 18 años debido a su contenido gráfico y perturbador.

La atracción introduce al público en la casa de Jack Hunter, un asesino en serie que se oculta detrás de la lente de un fotógrafo. Lo que comienza como una obsesión por capturar el retrato perfecto pronto revela una realidad mucho más siniestra.

Durante el recorrido por su vivienda, cuarto oscuro y sangriento espacio de trabajo, los visitantes descubrirán qué ocurrió con sus modelos anteriores y la aterradora colección que el personaje ha creado a partir de sus víctimas.

La experiencia está diseñada para provocar un alto nivel de tensión psicológica y contiene imágenes explícitas, por lo que el acceso estará restringido a adultos.

Entradas

Los boletos de entrada general comienzan en $49.99, mientras que los boletos Fast Pass tienen un precio de $99.99, más cargos adicionales. Para obtener más información sobre Sounds of Screams o adquirir entradas, los interesados pueden visitar el sitio oficial del espectáculo.

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