Eventos para disfrutar Halloween en Miami

MIAMI. - La ciudad de Miami se prepara para recibir Halloween con una variedad de eventos diseñados para el disfrute de niños y adultos. Celebra esta noche de brujas con esta guía definitiva que te sumergirá en el espíritu más terrorífico del año.

TULUM Rooftop Bar & Restaurant de W Miami invita a los huéspedes y a mascotas a una velada festiva que incluye un concurso de disfraces para perros y un desfile de moda pet-friendly.

Para celebrar, disfrute de un menú especial con bocados de Yappy Hour como empanadillas de pollo búfalo, tacos callejeros y quesadillas de mahi mahi. El Menú Bone Appétit incluye opciones sabrosas como hummus con pavo y crudités, res a la parrilla, pollo sellado y más. Para brindar, habrá cócteles temáticos como Canine Conundrum, Paws Up o el Espresso Barkitini para cerrar la noche.

Haunted W Miami Rooftop Halloween Party

Jueves 31 de octubre, a partir de las 9 p. m.

Los invitados están convocados a celebrar Halloween en la fiesta definitiva en la azotea de VIPNightLife en TULUM Rooftop Bar & Restaurant en W Miami. Baile toda la noche con DJs en vivo, muros LED envolventes y accesorios luminosos para todos (hasta agotar existencias). Se requiere ser mayor de 21 años. Los boletos comienzan en $21 y están sujetos a cambios mientras haya disponibilidad.

Mayami Wynwood

Mayami Wynwood presenta una electrizante programación de eventos temáticos de Halloween, transformando cada noche en una experiencia emocionante.

Los invitados pueden celebrar con cócteles exclusivos, música vibrante y un público enérgico en uno de los principales destinos de cena nocturna de Miami. Las festividades se realizarán el miércoles 29 y el jueves 30 de octubre con House of Sins.

El viernes 31 de octubre, Haunted Circus toma el control, mientras que el sábado 1 de noviembre, Mayami cierra la celebración con The Last Rites, un espacio inspirado en The Ring que mezcla ritos funerarios con energía paranormal. Cada noche promete una experiencia inmersiva única para una celebración inolvidable de Halloween.

American Social Bar & Kitchen

American Social, bar y restaurante de alta energía de Florida, entra en el espíritu de Halloween embrujando sus restaurantes y su menú con una variedad de bebidas temáticas durante toda la semana. Para empezar la Halloweek, este lugar 100% estadounidense inicia las festividades con imperdibles ofertas.

Watr at 1 Rooftop

Se invita a los huéspedes a sumergirse en un mundo de misterio a la luz de la luna este Halloween en Halloween Wonderland de Watr, que se llevará a cabo en la azotea de 1 Hotel South Beach el viernes 31 de octubre, de 9 p. m. a 2 a. m.

Con el horizonte de la ciudad como telón de fondo, el evento promete una velada mágica con decoración mística, deliciosos bocados y actuaciones de los DJs Dan. K y Cardi.

Para mejorar la experiencia, los invitados pueden elegir entre Paquetes de Sofá para hasta 4 personas o Paquetes de Cabaña para hasta 8 personas, ambos con entrada incluida y una bandeja de comida de inspiración japonesa de cortesía.

Howl-O-Ween Celebration at Tala Beach

24 de octubre de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.,

1 Hotel South Beach organizará su Howl-o-ween Celebration en Tala Beach. Los invitados pueden traer a sus amigos de cuatro patas para una tarde llena de trucos, golosinas y colas meneándose, con un concurso de disfraces para perros y cócteles especiales para humanos. Una parte de lo recaudado beneficiará a la Sociedad Protectora de Animales del Gran Miami (Humane Society of Greater Miami).

Bayside Marketplace

Bayside Marketplace se asocia con Kiddos Magazine para organizar el Kiddo-Ween Festival el sábado 25 de octubre, de 2 p. m. a 7 p. m.

Este evento familiar inspirado en Halloween está abierto a todos los invitados y contará con un día lleno de diversión, juegos y festividades. Se invita a los niños a disfrutar de truco o trato, un pumpkin patch, oportunidades de fotos con decoración otoñal, entretenimiento en vivo, personajes temáticos, pintacaritas, castillo inflable, demostración de cocina, concurso de hula-hoop, música, obsequios y mucho más.

El evento es gratuito y abierto a la comunidad con registro previo.

LIV Miami

Viva Halloween como nunca antes en LIV, el principal destino de vida nocturna de Miami Beach. Fusionando el atractivo histórico del Fontainebleau con un estilo contemporáneo, LIV ofrece una discoteca de alta energía con presentaciones exclusivas y apariciones de invitados especiales. Con más de 18.000 pies cuadrados de diseño impactante y lujosa decoración, LIV brinda una vista sin igual de celebridades y VIPs. Disfrute de una variedad de formatos musicales, mesas VIP, palcos privados y tres bares de servicio completo.

The Phillip & Patricia Frost Museum of Science

Los invitados pueden unirse a Frost Science para su 9.º Spooky Science Monster Mash anual el sábado 25 de octubre, de 11 a. m. a 3 p. m., para una aventura de ciencia que pone los pelos de punta.

Desde reacciones químicas radicales hasta experimentos en el Mad Science Lab, los invitados pasarán el día haciendo ciencia práctica tan divertida que da miedo. Los asistentes también tendrán la oportunidad de conocer a científicos de universidades locales y organizaciones profesionales, que ayudan a Frost Science a celebrar la Semana Nacional de la Química. La programación de Spooky Science Monster Mash está incluida con la entrada pagada al museo.

Palm Tree Club

Creado por los fundadores de Palm Tree Crew, Kygo y el ejecutivo musical Myles Shear, Palm Tree Club combina lujo frente al agua con actuaciones de alta energía, ofreciendo una experiencia de concierto al aire libre a gran escala junto con cocina costera y cócteles artesanales.

Ya sea que lleguen por tierra o por mar, los invitados pueden disfrutar de música en vivo, baile y una atmósfera donde la hospitalidad y la comunidad se unen.

El sábado 1 de noviembre, Palm Tree Club celebrará Halloween con Gryffin durante una actuación al atardecer, con puertas abriendo a las 3 p. m., convirtiéndolo en el destino definitivo para conectar, bailar y experimentar el principal entretenimiento frente al mar de Miami.

Level 6

La cena temática Nightmare on Level 6 transformará el lugar en un destino culinario aterrador de 5 p. m. a 11 p. m., con cócteles exclusivos de Halloween, especiales de temporada y entretenimiento inmersivo y espeluznante.

La celebración continuará con el colectivo de fiestas Baile De Gringa, que tomará el control de 11 p. m. El evento no requiere boletos, pero se recomienda reservar para esta esperada activación de Halloween.

MAI-KAI

El legendario paraíso polinesio de MAI-KAI se transforma en un maravilloso mundo tropical para Hulaween, donde el icónico destino tiki de Fort Lauderdale combina las emociones de Halloween con su característico encanto de los Mares del Sur.

El renombrado teatro-cena, que ha encantado a los huéspedes desde 1956 con su atmósfera tropical inmersiva y cautivadoras actuaciones en vivo, estará completamente decorado para la ocasión, creando una fusión encantadora de misterio de Halloween y magia polinesia.

Los invitados pueden abrazar el espíritu festivo participando en el concurso de disfraces mientras disfrutan de la auténtica cocina inspirada en las islas de MAI-KAI, cocteles artesanales y elaborados espectáculos con bailarines y músicos, todo ambientado en los jardines y la decoración tiki del restaurante.