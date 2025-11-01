Disfraces más icónicos de celebridades este Halloween 2025

MIAMI.- La competencia por el disfraz más comentado e icónico en Hollywood recibió grandes contrincantes este Halloween 2025. Desde Heidi Klum hasta Kourtney Kardashian y Paris Hilton, las celebridades y sus equipos de maquillaje desplegaron sus mejores armas para crear impresionantes disfraces que encendieron las redes sociales este viernes.
Heidi Klum: Medusa
La autoproclamada "Reina de Halloween" volvió a superarse al transformarse en Medusa, con un atuendo monstruoso de fantasía griega, que consistió en un cuerpo verde escamoso, lleno de prótesis, y un espectacular tocado con serpientes articuladas en movimiento sobre su cabeza. El proceso de preparación tardó casi diez horas.
Lady Gaga: Jardinera del Edén
Lady Gaga demostró una vez más que la moda es performance al disfrazarse de una "Jardinera del Edén", en referencia a la canción de su último álbum, Garden of Eden.
Paris Hilton: Toy Story, Britney Spears y Peter Pan
Paris Hilton rindió homenaje a su amiga Britney Spears recreando uno de sus looks más memorables: el icónico catsuit de látex rojo brillante del video musical Oops!... I Did It Again. También compartió dos disfraces familiares, uno con temática de Peter Pan y otro de Toy Story.
Demi Lovato: "Poot Lovato"
La cantante optó por un disfraz divertido y autorreferencial al encarnar a su propio alter ego de meme, conocido como "Poot Lovato". El disfraz recreó perfectamente la infame foto viral de 2015.
Kourtney Kardashian y Travis Barker: Jack Skellington y Sally
La pareja, conocida por sus icónicos disfraces temáticos de películas de terror y fantasía, eligió a los protagonistas de la clásica película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack.
Mariah Carey: Ángel de la Navidad
Para dar paso a la temporada navideña, la intérprete de All I Want for Christmas is You. Utilizó su "disfraz" como una transición épica. Para despedir Halloween, se transformó en un ángel, con un atuendo blanco y alas.