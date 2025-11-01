sábado 1  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Disfraces más icónicos de celebridades este Halloween 2025

Halloween 2025 se convirtió en un espectacular escaparate de creatividad, prótesis y referencias a la cultura pop por parte de las celebridades

Paris Hilton rindió homenaje a su amiga Britney Spears recreando uno de sus looks más memorables, Halloween 2025

Paris Hilton rindió homenaje a su amiga Britney Spears recreando uno de sus looks más memorables, Halloween 2025

Captura de pantalla/Paris Hilton/Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La competencia por el disfraz más comentado e icónico en Hollywood recibió grandes contrincantes este Halloween 2025. Desde Heidi Klum hasta Kourtney Kardashian y Paris Hilton, las celebridades y sus equipos de maquillaje desplegaron sus mejores armas para crear impresionantes disfraces que encendieron las redes sociales este viernes.

Heidi Klum: Medusa

La autoproclamada "Reina de Halloween" volvió a superarse al transformarse en Medusa, con un atuendo monstruoso de fantasía griega, que consistió en un cuerpo verde escamoso, lleno de prótesis, y un espectacular tocado con serpientes articuladas en movimiento sobre su cabeza. El proceso de preparación tardó casi diez horas.

Lee además
Julia Fox asiste a la fiesta de Halloween El Amuleto Maldito presentada por Julio Torres el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
CONTROVERSIA

Julia Fox causa polémica con disfraz de Halloween inspirado en Jackie Kennedy
Imagen referencial.
ALIVIO AL CALOR

Frente frío llega a Miami con vintos suaves y lluvias dispersas
Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Heidi Klum (@heidiklum)

Lady Gaga: Jardinera del Edén

Lady Gaga demostró una vez más que la moda es performance al disfrazarse de una "Jardinera del Edén", en referencia a la canción de su último álbum, Garden of Eden.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

Paris Hilton: Toy Story, Britney Spears y Peter Pan

Paris Hilton rindió homenaje a su amiga Britney Spears recreando uno de sus looks más memorables: el icónico catsuit de látex rojo brillante del video musical Oops!... I Did It Again. También compartió dos disfraces familiares, uno con temática de Peter Pan y otro de Toy Story.

Embed

Embed

Embed

Demi Lovato: "Poot Lovato"

La cantante optó por un disfraz divertido y autorreferencial al encarnar a su propio alter ego de meme, conocido como "Poot Lovato". El disfraz recreó perfectamente la infame foto viral de 2015.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato)

Kourtney Kardashian y Travis Barker: Jack Skellington y Sally

La pareja, conocida por sus icónicos disfraces temáticos de películas de terror y fantasía, eligió a los protagonistas de la clásica película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack.

Mariah Carey: Ángel de la Navidad

Para dar paso a la temporada navideña, la intérprete de All I Want for Christmas is You. Utilizó su "disfraz" como una transición épica. Para despedir Halloween, se transformó en un ángel, con un atuendo blanco y alas.

Embed

Temas
Te puede interesar

Amazon Music celebra 100 años de Celia Cruz con tributo multimedia

Nueva serie de Ryan Murphy "All's Fair" llega a Disney+ con elenco estelar

Botero y Soraya Abu Naba'a transforman el paisaje de Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Te puede interesar

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACION

Voces desde el limbo: cubanos con I‑220A comparten sus historias y expectativas mientras avanza demanda colectiva

Por Carlos Armando Cabrera
Luego de dos años cargados de fricciones con muchos de los mandatarios provinciales, el presidente Javier Milei se mostró conciliador y convocó a la mayoría de los gobernadores a dialogar en la casa de Gobierno junto a su gabinete
POLÍTICA

Tras victoria legislativa, Milei se reúne con gobernadores en busca de apoyo para sus reformas

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.
INFORME

HRW denuncia negligencias policiales en investigación de la redada letal en Río de Janeiro

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.
Opinión

¿Un tope salarial para salvar a MLB?