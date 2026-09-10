jueves 10  de  septiembre 2026
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Chevrolet Silverado EV Trail Boss

Con un diseño que evoca su legado, la Chevrolet Silverado EV Trail Boss introduce la propulsión eléctrica para ofrecer potencia instantánea y versatilidad, sin sacrificar la imagen de una pick-up fuerte.

En su configuración Trail Boss, la Silverado EV ofrece una combinación de potencia instantánea y entrega suave de torsión, típica de los motores eléctricos

En su configuración Trail Boss, la Silverado EV ofrece una combinación de potencia instantánea y entrega suave de torsión, típica de los motores eléctricos

FOTO VÍA CHEVROLET
Diario las Américas | Sobre Ruedas
Por Sobre Ruedas

La Chevrolet Silverado EV Trail Boss representa el intento más ambicioso de Chevrolet por trasladar la identidad de su emblemática pick-up a la era eléctrica. Mantiene la estética robusta y ciertas capacidades tradicionales de la Silverado, pero reinventadas con un tren motriz totalmente eléctrico y una serie de soluciones tecnológicas pensadas para quienes necesitan una camioneta de trabajo sin renunciar a confort y eficiencia.

Visualmente, la Trail Boss conserva la silueta imponente de una pick-up full-size: capó elevado, líneas angulares y una postura ancha. Sin embargo, detalles como la parrilla cerrada, iluminación LED de última generación y acentos aerodinámicos la distinguen como vehículo eléctrico. Las proporciones y acabados apuntan a un público que valora tanto la funcionalidad como la imagen, y la versión Trail Boss añade elementos estéticos off-road —suspensión más alta, protecciones inferiores y llantas específicas— que refuerzan su imagen de todoterreno capaz.

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En su configuración Trail Boss, la Silverado EV ofrece una combinación de potencia instantánea y entrega suave de torsión, típica de los motores eléctricos. Dependiendo de la configuración de batería y motores, puede proporcionar una aceleración sorprendente para su tamaño, con buen empuje gracias a la tracción total eléctrica disponible. El manejo de la energía y los modos de conducción permiten ajustar la respuesta para priorizar autonomía, contundencia o capacidad de remolque.

La autonomía real varía según la batería y el uso; Chevrolet declara cifras competitivas dentro del segmento de pickups eléctricas, pero en condiciones de trabajo pesado, como un remolque, cargas útiles, trayectos a alta velocidad o terreno exigente, la autonomía se reduce de forma notable. El sistema de regeneración de energía en las frenadas ayuda a recuperar algo de alcance, particularmente en conducción urbana o descendente. Para usuarios que necesitan viajes largos frecuentes sin paradas, la infraestructura de carga disponible será un factor determinante.

Uno de los principales desafíos para una pick-up eléctrica es mantener capacidades de carga y remolque competitivas. La Silverado EV Trail Boss se acerca a las cifras esperadas en su segmento: la caja trasera es espaciosa y la plataforma eléctrica permite algunos trucos de diseño, como un frunk, ese novedoso compartimento delantero, útil para almacenamiento adicional. Chevrolet ha diseñado anclajes, protecciones y compartimentos concebidos teniendo en cuenta el trabajo diario.

En cuanto al remolque, la camioneta ofrece cifras sólidas para el uso recreativo y profesional, entre ligero y promedio, y está equipada con modos específicos para remolque, que ajustan la respuesta del motor y la distribución de la energía. Aun así, para cargas extremadamente pesadas y para usuarios que dependen de la máxima capacidad constantemente, las restricciones de autonomía y la necesidad de recargas periódicas pueden ser una consideración importante.

El interior combina materiales de calidad con una interfaz digital contemporánea. Grandes pantallas para instrumentación y sistema de infoentretenimiento dominan el tablero, y la integración con sistemas de asistencia al conductor es amplia: control de crucero adaptativo, mantenimiento en carril, cámaras de 360° y modos de conducción personalizados. Los asientos son confortables y el espacio en cabina es generoso, lo que convierte a la Trail Boss en una camioneta cómoda para largas jornadas de trabajo o viajes familiares.

La gestión de la energía y la selección de modos, entre económico, normal, sport u off-road, se integran bien con la experiencia de conducción, y la sensación de silencio y suavidad aporta una nueva dimensión a la experiencia tradicional de un pick-up. El sistema de climatización y la ergonomía están pensados para un uso intenso, con suficientes espacios portaobjetos y soluciones prácticas.

La versión Trail Boss enfatiza capacidad todoterreno con mayor altura de suspensión, amortiguadores calibrados y protecciones antivuelco. En caminos sin pavimentar y terrenos irregulares muestra buen comportamiento gracias a la entrega instantánea de torsión y la tracción vectorial en configuraciones con motores independientes por eje. Para aficionados al off-road moderado, la Trail Boss es convincente; sin embargo, los usuarios que practican off-roading extremo deben evaluar la protección del paquete de baterías y la logística de recarga en lugares remotos.

La facilidad de carga es clave: la Silverado EV soporta cargas rápidas en DC que permiten recuperar gran parte de la autonomía en tiempos razonables, siempre que el usuario tenga acceso a estaciones compatibles. En el hogar, la recarga nocturna en una estación de nivel 2 cubrirá las necesidades diarias de muchos usuarios. La experiencia real dependerá de la red de carga regional y de la planificación cuando se realicen viajes largos.

El precio inicial de la Trail Boss la sitúa en un segmento premium dentro del mercado de pick-ups eléctricas. Ofrece una propuesta atractiva si se valoran la tecnología, el confort y una imagen potente. Frente a competidores, su ventaja radica en una transición coherente entre el legado Silverado y la nueva movilidad eléctrica, aunque la decisión de compra debería considerar la infraestructura de carga local, el tipo de uso (remolque frecuente, trabajos pesados) y las alternativas disponibles en cuanto a precios y capacidades.

La Chevrolet Silverado EV Trail Boss es una pick-up que logra trasladar buena parte del carácter de la Silverado clásica al mundo eléctrico: presencia, capacidad y versatilidad, junto con un paquete tecnológico moderno y una conducción más refinada. Es una opción muy interesante para quienes buscan una camioneta eléctrica capaz para uso mixto—ciudad, carretera y off-road moderado—y que valoran la comodidad y la tecnología. No obstante, para usuarios cuyo trabajo exige remolques pesados continuos o rutas largas en zonas con poca infraestructura de carga, las limitaciones inherentes a la autonomía y la logística de recarga siguen siendo factores clave a considerar. En resumen: una alternativa potente y bien resuelta en el segmento EV de pick-ups, con la advertencia práctica de planificar su uso según la red de carga y las necesidades de capacidad.

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