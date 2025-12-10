miércoles 10  de  diciembre 2025
Instagram lanza nueva función que da al usuario más control sobre el algoritmo

La aplicación propiedad de Meta lanzó "Tu algoritmo", accesible mediante un ícono en la esquina superior derecha de Reels —el feed de videos del usuario—, que muestra los temas que Instagram considera que interesan a los usuarios según su historial de visualización.

SAN FRANCISCO. - Instagram presentó el miércoles una nueva función impulsada por inteligencia artificial (IA) que permite a los usuarios ver y ajustar el algoritmo que configura la sección de Reels, considerándolo un avance pionero hacia un mayor control por parte del usuario.

La aplicación propiedad de Meta lanzó "Tu algoritmo", accesible mediante un ícono en la esquina superior derecha de Reels —el feed de videos del usuario—, que muestra los temas que Instagram considera que interesan a los usuarios según su historial de visualización.

En una publicación de blog, Meta dijo que ahora los usuarios pueden indicar directamente a la plataforma qué temas quieren ver, con recomendaciones que se ajustan en tiempo real.

Reguladores y usuarios exigen cada vez que la plataformas de redes sociales ofrezcan mayor transparencia en la elección del contenido. Los críticos dicen que lo que se elige mostrar al usuario puede crear "cámaras de eco", confirmando la información u opinión previa que tengan sobre un tema, o promover contenido dañino.

Pero para las empresas, los algoritmos son "el ingrediente secreto" para atraer usuarios y suelen resistirse a una mayor transparencia.

"Instagram siempre ha sido un sitio para profundizar en tus intereses y conectar con amigos", afirmó la compañía en su blog. "A medida que tus intereses evolucionan con el tiempo, queremos darte formas más significativas de controlar lo que ves".

La función muestra a los usuarios un resumen de sus principales intereses y les permite escribir temas específicos para afinar el flujo que les llega.

Instagram dijo "liderar el camino" al ofrecer este nivel de transparencia y control, y anunció planes de ampliar la función a Explorar y otras secciones de la aplicación.

La herramienta se lanzó el miércoles en Estados Unidos y, según la compañía, estará pronto disponible mundialmente en inglés.

Meta lanzó esta función un día después de que Australia prohibiera a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales (incluida Instagram) en una medida sin precedentes a nivel mundial. El gobierno australiano dijo que busca "recuperar el control" de las grandes tecnológicas y proteger a los niños de "algoritmos depredadores".

FUENTE: Con información de AFP

