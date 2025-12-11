Trump lanza advertencia directa a Petro: "será el siguiente", después de Maduro

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Administración de EEUU lanzó una advertencia directa sobre el gobierno de Colombia. El presidente Trump indicó que el mandatario colombiano, Gustavo Petro , podría ser el "siguiente" en enfrentar la presión ejercida por Washington, en un paralelismo directo con la campaña enfocada en el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Consultado en la Casa Blanca sobre un posible encuentro con Petro, el presidente Trump desestimó la idea. El líder estadounidense manifestó que el presidente de Colombia "ha sido bastante hostil con Estados Unidos".

"Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", declaró Trump, enfocando la atención en Colombia.

El presidente estadounidense vinculó su advertencia directamente con la producción de estupefacientes en el país. Trump afirmó que Petro "va a tener problemas si no se da cuenta" de que Colombia "está produciendo mucha droga".

"Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, y la venden directamente a Estados Unidos", señaló.

Cabe recordar que Colombia es un exportador significativo de drogas ilícitas y mantiene una relación de cooperación con el régimen de Venezuela. Esta circunstancia agrava la percepción en Washington.

En septiembre, Trump retiró a Colombia de la lista de naciones que cooperan en la lucha antinarcóticos y posteriormente impuso sanciones a Petro. El presidente colombiano ha rechazado estas medidas, defendiendo la política antidrogas implementada por su gobierno.

La situación coloca a Colombia en el foco de la operación militar "Lanza del Sur", ordenada por Trump bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la región, una operación que ha incrementado la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump ha anticipado que pronto se iniciarán acciones dentro de territorio venezolano. En respuesta, Maduro ha hecho un llamado a la ciudadanía para unirse contra las amenazas externas y organizarse en milicias.

El presidente Gustavo Petro "va a meterse en grandes problemas si no espabila", declaró Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina.

"Mejor que se espabile, o será el siguiente. Espero que esté escuchando", dijo Trump ante preguntas de la prensa.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el dictador venezolano Nicolás Maduro, Trump replicó: "No he pensado mucho en ello".

"Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína", recordó el presidente republicano.

Petro responde a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este miércoles a su par estadounidense, Donald Trump, de "desinformación" sobre la lucha contra el narcotráfico en el país suramericano, en un nuevo choque entre estos dos aliados históricos.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas.

Más temprano este miércoles, Trump advirtió que Petro "va a meterse en grandes problemas si no espabila" y acusó a Colombia de estar "produciendo un montón de drogas".

"Esa desinformación terrible (...) lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente", dijo Petro durante un consejo de ministros televisado e invitó a Trump a visitar Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998929324343439666&partner=&hide_thread=false #NoticiaW | “Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína, sus interlocutores lo engañan por completo”, asegura el presidente Petro. pic.twitter.com/t63l9RHSAt — W Radio Colombia (@WRadioColombia) December 11, 2025

FUENTE: Con información de AFP