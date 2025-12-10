Trump advierte a Europa por multa de $140 millones a Elon Musk

El presidente Donald Trump advirtió a la Unión Europea que debe tener "más cautela" después de que sus reguladores impusieran una multa de 140 millones de dólares a Elon Musk.

La Comisión Europea implementó la multa el viernes, argumentando que la sanción se debía a que la plataforma proporcionaba acceso insuficiente a los datos y al diseño engañoso de marcadores verificados para las cuentas. El lunes se le preguntó a Trump sobre la multa.

"¡Vaya, qué mala es esta!", dijo sobre la multa. "Elon no me ha llamado para pedirme ayuda con eso. Pero no, es algo difícil. No creo que sea correcto. No, no creo que sea correcto. No veo... cómo pueden hacer eso".

El presidente añadió que se le informaría sobre la multa en detalle más adelante.

"Miren, Europa tiene que tener mucho cuidado. Están haciendo muchas cosas. Queremos que Europa siga siendo Europa y va por muy mal camino. Es muy malo malo para la gente", continuó.

La cantidad fue menor de lo esperado y eclipsada por multas anteriores, pero la medida se tomó a pesar de varias advertencias explícitas de Trump.

Respuesta de J.D. Vance

El vicepresidente J.D. Vance se enteró de la noticia con anticipación y emitió una advertencia el jueves por la noche.

Corren rumores de que la Comisión Europea multará a X con cientos de millones de dólares por no ejercer la censura. “La UE debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por basura”, escribió en X.

La advertencia de Trump se produjo durante una semana de relaciones particularmente frías entre Europa y Estados Unidos, tras un período de relaciones más cálidas durante el verano.

Funcionarios europeos y estadounidenses intercambiaron insultos en línea después de que Estados Unidos publicara su nueva estrategia de seguridad nacional, en la que advertía que Europa se enfrenta a una “borradura de la civilización” debido a la migración masiva, las violaciones a la libertad de expresión, un liderazgo deficiente y otros factores.

Los comentarios de Trump hicieron alusión a la Estrategia Nacional de Seguridad (NSS), en particular a su afirmación de que quiere “mantener a Europa como Europa” y “no queremos que Europa cambie tanto”.

La sección sobre Europa comenzaba reconociendo su declive en términos de proporción de la economía mundial, pero señalaba que se veía “eclipsada” por la “perspectiva real y más cruda de una borradura de la civilización”.

“Los problemas más amplios que enfrenta Europa incluyen las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, la caída de las tasas de natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismos”, indica el informe del NSS.

FUENTE: Con información de AFP.