Avioneta aterriza de emergencia en autopista de Florida y aplasta un carro

El momento quedó captado en un video impactante que circula en redes sociales, donde se aprecia cómo la aeronave desciende a gran velocidadEl incidente ocurrió cerca de la Costa Espacial

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.

Pixabay
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Un momento que parece sacado de una película de acción ocurrió la noche del lunes en una autopista estatal, cuando una avioneta se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia sobre el asfalto, cerca de la Costa Espacial de Florida.

El momento quedó captado en un video impactante que circula en redes sociales, donde se aprecia cómo la aeronave desciende a gran velocidad, colisiona con un automóvil y se desliza por la carretera hasta quedar detenida al costado de la vía.

Según la información disponible, en el automóvil viajaba una mujer de 57 años, quien milagrosamente solo sufrió heridas leves, mientras que los dos tripulantes de la avioneta resultaron ilesos.

Testigos del accidente describieron escenas de pánico y caos, con autos frenando bruscamente para evitar el choque, calificando como un verdadero milagro que el incidente no haya terminado en una tragedia mayor.

De acuerdo con las autoridades, la avioneta había despegado del Merritt Island Airport (COI), en el condado de Brevard, en la región de la Costa Espacial de Florida, muy cerca del Kennedy Space Center y del Parque Nacional Canaveral, a pocos minutos de Cocoa y Cocoa Beach. La aeronave realizaba un vuelo de instrucción cuando perdió potencia en ambos motores, lo que obligó al piloto a ejecutar la arriesgada maniobra de aterrizaje de emergencia, agrega el comunicado oficial.

Embed - Avioneta aplasta vehículo al realizar aterrizaje de emergencia

