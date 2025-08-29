viernes 29  de  agosto 2025
Threads prepara la llegada de los textos largos

Se trata de la prueba de una nueva característica que pretende llevar a más usuarios en el futuro a conectar en la plataforma

El fundador de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y Threads.

DREW ANGERER/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Meta permitirá compartir publicaciones con textos largos en Threads, una novedad que ya prueba y que además de permitir decir más, podrá editarse con herramientas de estilo.

La red social de 'microblogging' Threads se prepara para permitir los textos largos, aunque no como una publicación estándar, sino como un adjunto, según comprobó comprobar el analista de aplicaciones Radu Oncescu y el usuario de Threads Roberto P. Nickson,

Al crear una nueva publicación, aparecerá un icono con la forma de un folio con líneas escritas. Se trata de un nuevo elemento que permite adjuntar el texto y que abre un compositor en el que se puede escribir y editar.

En Threads, esta publicación aparecerá encabezada con el cuerpo normal y debajo, el una previsualización del texto más largo destacado en un fondo sombreado. Al pinchar en ella se accede al texto completo.

Meta confirmó a TechCrunch que se trata de la prueba de una nueva característica y que pretende llevar a más usuarios en el futuro.

FUENTE: Con información de Europa Press

