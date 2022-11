Es un sistema analítico para entender la DATA de una forma más profunda asociado con los medios o redes sociales. La idea es: “si puedes entender tu DATA, puedes enfocar tu marketing de manera precisa.

¿Algo parecido a los ratings (niveles de audiencia)?

La gran diferencia es en el tiempo. Hay algunos sistemas que recopilan información en meses o años. El nuestro lo hace en tiempo real, segundo a segundo. En las redes sociales los temas y las tendencias cambian rápidamente.

¿Podría identificar riesgos en la seguridad o digamos cuentas falsas?

Hay varias versiones. Tenemos una que mide niveles de compromiso y afinidades de los usuarios y suscriptores. Hay otro sistema que detecta suscriptores ilegítimos, pero en éste en específico monitoreamos comentarios, fotos, las afinidades.

¿Es una herramienta que ayuda a identificar el camino para elaborar una estrategia de mercadeo?

Es otra dimensión que se le agrega al sistema de inteligencia. Entendiendo quien está en el ambiente, qué clase de DATA existe, como entenderla para crear información

¿Cómo pasa un cubanoamericano, miembro del Ejército a trabajar en el desarrollo de softwares?

Yo me crie en Miami, a los 17 me hice miembro de la marina y comencé mi carrera como técnico de sistema de comunicaciones. Serví nueve años y luego me hice ingeniero para el Departamento de Defensa de los EEUU. Ahora con mi propia compañía de doce años y más de cien empleados, nos enfocamos en desarrollar tecnología para el Gobierno. (sistema de comunicaciones y seguridad)

Allegient Defense brinda servicios de desarrollo e innovación para las más desatacadas agencias del Gobierno americano y en apoyo a nuestros combatientes con tecnologías de punta en ciberseguridad, tecnología de inteligencia artificial, inteligencia de señales e inteligencia vertical con el uso de drones, entre otras aplicaciones

¿Este software podría utilizarse digamos en procesos electorales?

La información está allí. Depende del analista y del enfoque que necesita la compañía.

¿Cuáles son sus metas a corto y mediano plazo?

Siempre me ha interesado la política, en ayudar a la comunidad hispana y obviamente al Gobierno. Pudiera ser una opción. La experiencia de haber hecho algo en la comunidad, y poderlo aplicar a la vida pública y ayudar a crear oportunidades, mantener a las personas unidas y sacar a nuestro país hacia adelante.

Allegient Defense es una empresa que brinda servicios orientados técnicamente, desde la gestión de programas hasta la integración e ingeniería de sistemas. La compañía ofrece servicios en ingeniería y administración para respaldar a los principales integradores de sistemas y al gobierno, ayudando a los clientes federales con los desafiantes requisitos de ciencia y tecnología, ingeniería, adquisición y administración de programas.

En el 2020 fue reconocida con un premio de distinción como la firma contratista del año por la Fuerza Aérea en los premios SECAF