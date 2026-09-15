Spotify ahora permite excluir la música infantil de las recomendaciones y del "Wrapped"

MIAMI .- Los padres que comparten su cuenta de Spotify con sus hijos ya podrán evitar que las canciones infantiles terminen dominando sus recomendaciones musicales o apareciendo entre sus temas más escuchados del año.

La plataforma de “streaming” anunció la disponibilidad global de una nueva opción que permite excluir la música infantil y familiar del perfil de gustos del usuario. Con esta herramienta, las reproducciones de los niños dejarán de influir en las recomendaciones personalizadas y en el popular “Wrapped”, el resumen anual que Spotify prepara con los artistas, canciones y géneros más escuchados de cada cuenta.

La función busca solucionar una situación habitual en los hogares donde una misma cuenta está conectada a diferentes dispositivos, como televisores inteligentes, teléfonos móviles o tabletas, que también utilizan los niños para escuchar sus canciones favoritas.

Hasta ahora, esas reproducciones podían modificar el algoritmo y provocar que el titular recibiera recomendaciones relacionadas con contenidos infantiles, aunque estos no correspondieran a sus preferencias personales.

Cómo funciona la nueva opción

Spotify explicó que el nuevo interruptor está activado de manera predeterminada, lo que significa que inicialmente la música infantil continúa formando parte del perfil de gustos.

Sin embargo, el usuario puede desactivarlo para impedir que esas reproducciones sean tomadas en cuenta al generar sus recomendaciones.

El cambio afecta herramientas personalizadas como “Discover Weekly” y “Daily Mix”, además del “Wrapped”.

Según la compañía, con esta opción esas experiencias podrán “reflejar de forma más precisa los gustos del usuario”.

Una de las principales características es que el ajuste funciona de manera retroactiva. Esto significa que, una vez desactivada la inclusión de música infantil, esas reproducciones tampoco serán consideradas para determinar las canciones o artistas más escuchados en el próximo resumen anual.

De esta manera, escuchar repetidamente las canciones favoritas de los más pequeños de la casa no debería provocar que un artista infantil termine inesperadamente encabezando el “Wrapped” del titular.

Más controles para las familias

Spotify señaló que la herramienta forma parte de sus esfuerzos por ofrecer a padres y tutores mayor control sobre la experiencia de reproducción dentro de la plataforma.

“Esta actualización es el último paso de una serie de esfuerzos llevados a cabo para dar a los padres y tutores más control sobre cómo ellos y sus hijos escuchan”, indicó la compañía. “Esta actualización es el último paso de una serie de esfuerzos llevados a cabo para dar a los padres y tutores más control sobre cómo ellos y sus hijos escuchan”, indicó la compañía.

La nueva opción se suma a otras herramientas introducidas anteriormente, entre ellas la posibilidad de excluir canciones o listas de reproducción específicas del perfil de gustos y las funciones disponibles mediante cuentas administradas para menores.

Con estas alternativas, Spotify busca que el uso compartido de dispositivos dentro del hogar tenga un menor impacto en los algoritmos que determinan qué música recomienda a cada usuario.

La función para excluir la música infantil ya está disponible a nivel global para usuarios de las modalidades gratuita y Premium a través de la aplicación móvil de Spotify.

FUENTE: EuropaPres