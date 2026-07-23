jueves 23  de  julio 2026
PLATAFORMAS

Aitana entra al Top 50 global de Spotify con "Superestrella"

La canción de la intérprete española Aitana, más de un año después de su lanzamiento, llegó al puesto 38 de esa clasificación

La cantante Aitana celebra junto a La Roja la segunda Copa del Mundo de España.&nbsp;

La cantante Aitana celebra junto a La Roja la segunda Copa del Mundo de España. 

Captura de pantalla/Instagram/@aitana

MADRID.- La canción 'Superestrella', de la intérprete y compositora española Aitana, entró por primera vez en el 'Top 50' global de Spotify impulsada por las celebraciones que siguieron a la victoria de España en el campeonato mundial de fútbol.

La canción de la intérprete, más de un año después de su lanzamiento, llegó al puesto 38 de esa clasificación, una hazaña todavía para los artistas españoles, que en el pasado solo consiguieron figuras como Rosalía, Enrique Iglesias, Rels B, Íñigo Quintero y Quevedo, estos últimos tras alcanzar el número 1.

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Un tema impulsado por el éxito de España

La propia FIFA (Federación Internacional de Fútbol) fue la primera en establecer la asociación de las victorias de España en el Mundial con 'Superestrella', que sonaba en los partidos junto a otros cortes como 'La Graciosa' de Quevedo, tras un estudio en torno a los temas que más podían llegar a las aficiones de cada país y consultarlo con las propias selecciones.

La historia de 'Superestrella' entre el público español es larga y de calado lento, pues no fue uno de los temas anticipados del disco 'Cuarto azul', publicado en mayo de 2025, y su crecimiento en la lista nacional de canciones de mayor éxito no comenzó hasta otoño, cuando empezó a escalar posiciones, en parte gracias a TikTok.

Aunque 'Superestrella' nunca llegó al número 1 en España (sus subidas entonces coincidieron con el lanzamiento de 'Lux' de Rosalía y su posición máxima fue el número 2), no se bajó nunca del 'Top 10' español desde que entró en él por primera vez en octubre pasado.

FUENTE: EFE

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