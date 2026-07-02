Luis Miguel ingresa al exclusivo Billions Club de Spotify con "Ahora Te Puedes Marchar"

El cantante mexicano Luis Miguel actúa en el escenario durante un concierto del Starlite Festival en Marbella, el 31 de julio de 2024.

MIAMI.- El cantante mexicano Luis Miguel alcanzó un hito histórico en su trayectoria profesional al ingresar al selecto grupo del Billions Club de la plataforma de streaming Spotify. Este reconocimiento se otorgó luego de que su canción Ahora te puedes marchar superara la cifra de mil millones de reproducciones digitales.

La división mexicana de la compañía discográfica Warner Music fue la encargada de oficializar el acontecimiento a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, donde se resaltó la vigencia transgeneracional del tema, consolidada como uno de los pilares del pop hispanohablante.

De este modo, el intérprete comparte espacio en el listado global con destacadas figuras de la música contemporánea, incluyendo a los también exponentes mexicanos Peso Pluma, Carín León, Calle 24 y Chino Pacas, quienes previamente habían asegurado un lugar en este índice de audiencia internacional.

Artista transgeneracional

Publicada originalmente en el año 1987 como parte de la producción discográfica titulada Soy como quiero ser, la canción representó un punto de inflexión estratégico en la evolución artística del cantante.

El lanzamiento de este álbum facilitó la transición de su perfil público, permitiéndole desvincularse de su etapa como figura juvenil e infantil para establecerse sólidamente dentro de la industria del entretenimiento para adultos.

En el plano compositivo, la obra constituye una adaptación al idioma castellano del tema en inglés I Only Want to Be with You, pieza creada por los autores Mike Hawker e Ivor Raymonde que gozó de gran popularidad en 1963 bajo la interpretación de la vocalista británica Dusty Springfield.

La reconfiguración musical realizada por el equipo de Luis Miguel se transformó con rapidez en uno de los sencillos más rentables de su repertorio y, casi cuarenta años después de su debut comercial, mantiene un rendimiento constante en los hábitos de consumo del público actual.