martes 11  de  agosto 2026
MÚSICA

Spotify anuncia lanzamiento de insignia para identificar música creada con IA

Esta iniciativa es el último esfuerzo de la compañía sueca por ser transparente sobre cómo se creó la música en su plataforma

El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.

El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.

AFP/Tobias Schwarz

MIAMI.- El gigante del streaming Spotify anunció el martes que a mediados de septiembre lanzará una nueva insignia de "Persona de IA" para identificar claramente a los creadores de contenido generados por inteligencia artificial (IA) y no por personas reales.

"Los oyentes nos han expresado claramente que no les gusta ver un perfil de artista que parece humano, solo para descubrir que la personalidad es generada por IA", declaró Spotify en un comunicado.

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Esta iniciativa es el último esfuerzo de la compañía sueca por ser transparente sobre cómo se creó la música en su plataforma, en medio de la creciente preocupación en la industria musical por la saturación de los catálogos de streaming con contenido generado por IA.

Nuevas insignias

En abril, la compañía lanzó su insignia "Verificado por Spotify", que indica que un perfil ha sido revisado y cumple con sus estándares de autenticidad.

"Además de los perfiles de artistas que se identifican como Personas de IA, también comenzaremos a aplicar insignias a los perfiles relevantes", afirmó la compañía.

Spotify no incluirá Personas de IA en recomendaciones editoriales ni personalizadas, a menos que el usuario siga a una Persona de IA, añadió.

FUENTE: AFP

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