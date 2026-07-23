Starlink empieza a operar en Seychelles para ampliar el acceso a internet

Nairobi .- Starlink, el servicio de internet por satélite de la empresa fundada por Elon Musk, ha empezado a operar en Seychelles, con el objetivo de "ampliar las opciones de conectividad" para hogares y empresas del archipiélago africano, informó este jueves la Presidencia seychellense.

El lanzamiento preliminar del servicio se celebró este miércoles en la Casa de Estado, en Victoria, en una rueda de prensa encabezada por el vicepresidente de Seychelles, Sébastien Pillay, y la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Seychelles (SCRA, en inglés).

Pillay describió la llegada de Starlink como "un avance importante en la transformación digital del país" y aseguró que el Gobierno quiere garantizar un acceso a internet "fiable, asequible y de alta calidad" para todos los seychellenses.

Según el vicepresidente, la incorporación de nuevas tecnologías es clave para apoyar el crecimiento económico, mejorar la prestación de servicios públicos y crear oportunidades para empresas, estudiantes y comunidades.

La SCRA explicó que Starlink fue autorizada a operar en Seychelles bajo el marco regulatorio nacional y que su papel será "garantizar el cumplimiento de las leyes, los estándares técnicos y los requisitos de protección de los consumidores".

El servicio estará limitado al acceso a internet y no incluye otros servicios de telecomunicaciones, como la telefonía móvil, precisaron las autoridades.

El Ejecutivo señaló que la conexión de Starlink funciona mediante satélites en órbita y requiere que los usuarios instalen un receptor en un lugar abierto y con visión despejada del cielo, ya que árboles, edificios u otros obstáculos "pueden afectar a la calidad del servicio".

Las autoridades indicaron además que algunas personas en Seychelles ya han adquirido equipos de Starlink y están utilizando el servicio.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Seychelles, el país se convierte en el vigésimo octavo país de África en contar con Starlink, que está operativo en el archipiélago desde el pasado 18 de julio.

El Gobierno seychellense considera que el servicio puede ayudar especialmente a mejorar la conectividad en islas remotas, donde "la infraestructura convencional puede ser más difícil de implementar".

Seychelles, un archipiélago de 115 islas en el océano Índico, ha afrontado en los últimos años quejas de usuarios por la lentitud de las conexiones, la cobertura insuficiente en algunas zonas y las interrupciones del servicio.

Las autoridades anunciaron que el lanzamiento oficial de Starlink se celebrará más adelante y contará previsiblemente con representantes de la compañía.

FUENTE: EFE